Irán responde con sarcasmo a amenazas de Estados Unidos en X: ‘Trump habla, estamos aburridos’

Las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán no solo elevaron la tensión en Medio Oriente, sino que desataron una inesperada respuesta: una campaña global de burlas desde las cuentas oficiales de embajadas iraníes.

Lejos de replicar el tono agresivo del mandatario, las representaciones diplomáticas optaron por el sarcasmo. En redes sociales, comenzaron a circular mensajes irónicos, memes y comentarios que rápidamente se volvieron virales.

Uno de los más llamativos fue directo y provocador: “Trump, por favor habla. Estamos aburridos”, publicó una de las cuentas, en clara alusión a la retórica del presidente.

Otro mensaje que circuló fue “(Ch)air force”, un juego de palabras para ridiculizar su postura, insinuando que sus amenazas se quedan en el discurso.

La oleada de publicaciones surgió después de que Trump exigiera la reapertura del estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de no cumplirse su ultimátum, podrían bombardearse puentes, plantas eléctricas y otras infraestructuras en Irán.

A partir de ahí, las embajadas iraníes desplegaron una estrategia digital coordinada. Uno de los intercambios más virales inició cuando, ante la orden de “abrir el estrecho”, una cuenta respondió: “Hemos perdido las llaves”. Otras se sumaron con bromas como: “La llave está debajo de la maceta”.

El tono fue subiendo con comentarios más directos. Algunas sedes calificaron al mandatario como “hombre de las cavernas” o “niño malcriado”, mientras otras criticaron su lenguaje por considerarlo ofensivo.

Incluso hubo alusiones al caso de Jeffrey Epstein, así como referencias a su comportamiento en redes sociales y su estilo confrontativo.

La ofensiva incluyó también etiquetas “18+” sobre sus publicaciones, caricaturas y citas literarias, además de llamados a considerar la Enmienda 25 de la Constitución estadounidense, que permite remover a un presidente por incapacidad.

El episodio ocurre en medio de una creciente tensión internacional por el control del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

Mientras se acerca el plazo fijado por Washington, Irán ha optado por responder no solo en el plano diplomático, sino también en el digital, donde el humor y la burla se han convertido en su principal arma frente a la presión de Estados Unidos.