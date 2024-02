Isla Espíritu Santo, la pesadilla que llegó con la lucha de Bukele contra las pandillas

Presos por ‘una llamada’

Debido al régimen de excepción no tiene comunicación alguna con su hijo, pero Ana Gladys no desiste. Acude todos los meses a la prisión a llevarle su “paquetillo” con galletas, cereal, detergente, pasta, jaboncito... a veces también ropa, sin saber si recibe algo. Solo le dicen: “Ahí mismo está él”, sin verlo.

Ese día estaba en casa enfermo y no había ido a trabajar a la cooperativa, donde cuidaba animales. “Me dijeron que iba por investigación por 15 días (...) ya entró a 21 meses y no sé nada de mi hijo”, lamenta.

Comunidad LGTBI, víctima de las pandillas y el ‘régimen’

Sandra, a la que su “compañera de vida” llama ‘Alejandro’, conduce una moto-taxi en la isla. Es fuerte, enérgica. En su vehículo, con una parte frontal para pasajeros o carga, recorre los caminos de tierra llevando turistas, lugareños o sacos con moluscos. No para.

Y es que no puede parar, dice, porque necesita cada centavo para llevarle el paquete mensual a su pareja, encerrada desde hace casi un año. A Sandra la liberaron pasado un mes por una operación. La habían detenido porque, según le dijeron, otros taxistas de la isla, “machistas” cansados de que se llevase más clientes por su buen hacer con la gente, la acusaron de ser pandillera.

Ocurrió de noche. Los militares aparecieron en su vivienda de varas de hoja de palmera y se la llevaron. Pero Eidi, preocupada por su pareja, acudió a la comandancia para tratar de hacer algo, y allí un oficial le dijo, sin orden alguna: “Venite” también.

De allí las llevaron a la cárcel de mujeres de Apanteos, donde las encerraron juntas en la misma celda, con casi un centenar de reclusas. Hasta que un día sin esperarlo, recuerda Sandra, la llamaron y la pusieron en libertad para operarla. Desde entonces no sabe nada de Eidi.

“Y es lo que más quisiera, que ella viniera, si el presidente diera la oportunidad de que uno elija, yo pediría que me metieran a mí, pero que me la sacaran a ella porque duele que, de la nada, porque tenés preferencia sexual diferente y para muchos no está bien... pero el único que tiene que juzgarnos de esa manera es Dios (...) Y es injusto que por el machismo esté ahí detenida, no sé si come, si duerme bien, no sé si está enferma, porque solo nosotros nos cuidábamos”, explica Sandra, entre lágrimas.

“Y duele ir al portón del penal y no verla, no saber ni cómo está, no sé ni cuánto tiempo me la van a tener”.