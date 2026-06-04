Israel mantendrá bombardeos en Líbano pese a extensión de la tregua con Hezbolá

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reiteró que cualquier progreso en el acuerdo dependerá de que <b>Hezbolá</b> abandone completamente las áreas situadas al sur del río <b>Litani</b> y de que se establezca una franja libre de presencia armada.Según el funcionario, <b>las fuerzas israelíes mantendrán sus actividades militares y conservarán posiciones en las áreas que actualmente controlan</b> mientras esas condiciones no sean cumplidas. <b>Katz </b>aseguró además que Israel seguirá actuando contra cualquier amenaza que considere procedente de territorio libanés.El ministro también sostuvo que su país conserva capacidad para ampliar sus operaciones, incluso contra objetivos en <b>Beirut</b>, si considera que existen ataques o amenazas provenientes de <b>Hezbolá</b>.