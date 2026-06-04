Iván Cepeda retira propuesta de Constituyente tras quedar detrás de De la Espriella

La campaña presidencial de <b>Iván Cepeda </b>dio un giro estratégico de cara a la segunda vuelta electoral en <b>Colombia</b>. El candidato del <b>Pacto Histórico </b>y el gobierno del presidente <b>Gustavo Petro</b> decidieron <b>retirar el impulso a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente</b>, una iniciativa que había generado controversia y resistencia en distintos sectores políticos del país.La decisión se conoce pocos días después de la primera vuelta presidencial, en la que <b>Cepeda </b>obtuvo <b>9,7 millones de votos y quedó en segundo lugar</b> detrás de <b>Abelardo de la Espriella, quien alcanzó 10,4 millones de sufragios</b>.Fuentes cercanas a la campaña confirmaron que el comité promotor de la propuesta <b>acordó desistir de la iniciativa</b>, que se encontraba en la etapa de recolección de firmas con miras a ser presentada ante el Congreso colombiano el próximo 20 de julio.