Iván Cepeda retira propuesta de Constituyente tras quedar detrás de De la Espriella

La campaña presidencial de Iván Cepeda dio un giro estratégico de cara a la segunda vuelta electoral en Colombia. El candidato del Pacto Histórico y el gobierno del presidente Gustavo Petro decidieron retirar el impulso a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que había generado controversia y resistencia en distintos sectores políticos del país. La decisión se conoce pocos días después de la primera vuelta presidencial, en la que Cepeda obtuvo 9,7 millones de votos y quedó en segundo lugar detrás de Abelardo de la Espriella, quien alcanzó 10,4 millones de sufragios. Fuentes cercanas a la campaña confirmaron que el comité promotor de la propuesta acordó desistir de la iniciativa, que se encontraba en la etapa de recolección de firmas con miras a ser presentada ante el Congreso colombiano el próximo 20 de julio.

Un cambio de estrategia rumbo a la segunda vuelta

La posibilidad de abandonar la propuesta tomó fuerza tras los resultados electorales del pasado domingo. La Asamblea Constituyente se había convertido en uno de los temas más polémicos del debate político y era vista por diversos sectores de oposición y del centro político como un factor de incertidumbre institucional. Precisamente, la campaña de Cepeda busca ampliar su base de apoyos para enfrentar la segunda vuelta presidencial, por lo que la eliminación de este punto de la agenda podría facilitar acercamientos con sectores moderados que habían expresado reservas frente a la iniciativa. Desde el oficialismo se defendía la necesidad de una Constituyente para impulsar reformas sociales que, según sus promotores, encontraron obstáculos en el Congreso. Sin embargo, la propuesta también despertó críticas por el temor a una eventual modificación de las reglas institucionales del país.

Petro atribuye la decisión a la división política

Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para explicar las razones detrás del cambio de rumbo. Según el mandatario, los resultados de la primera vuelta reflejaron una fuerte fragmentación política y ciudadana, escenario que dificulta avanzar en una convocatoria de esa magnitud. “La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones, al reflejar una profunda división ciudadana, no permite que el constituyente se convoque a sí mismo”, escribió Petro. El jefe de Estado agregó que el actual contexto obliga a priorizar mecanismos que contribuyan a la estabilidad democrática y eviten mayores tensiones en el escenario político colombiano.

Persisten dudas sobre el compromiso