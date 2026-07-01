La salud mental en los desastres: primeros auxilios psicológicos tras los sismos en Venezuela

Los <b>primeros auxilios de salud mental</b> son esenciales y deben estar dirigidos a transmitir calma y seguridad a la persona que se encuentra en un cuadro de ‘shock’ tras afrontar los sismos, según Uribe.'Para lograrlo es necesario facilitar la expresión de las emociones. Muchas veces, cuando estamos frente a alguien que está sufriendo, nuestra tendencia natural es querer sacarlo rápidamente de ese sufrimiento, evitar que hable de lo que le duele o tratar de darle una perspectiva más positiva. Sin embargo, las personas necesitan sentirse escuchadas y comprendidas desde lo que están viviendo y sintiendo', explicó.En ese sentido, Uribe sugiere que quien esté dispuesto a ayudar a otra persona en un cuadro psicológico complejo tras una tragedia realice primero una <b>auto evaluación</b>, sin importar si se trata de un profesional de la salud, un bombero, un rescatista, un familiar o cualquier persona con disposición de ayudar.'Es importante preguntarse si se tiene la capacidad de mantenerse en calma para poder transmitir esa calma y seguridad. Tampoco podemos hablar de primeros auxilios sin observar el estado de salud mental de la persona. Hay que preguntarse: ¿cómo se encuentra en este momento?, ¿cuáles son sus necesidades más urgentes?, empezando por su integridad física: si está en un lugar seguro, si tiene acceso a agua, atención médica o un espacio adecuado para descansar, especialmente si se encuentra en un refugio temporal', destacó.La especialista subrayó que la escucha empática y sin prejuicios es esencial para ayudar a la persona a regularse emocionalmente ante una situación de tal magnitud.'También debemos cuidar nuestro tono de voz, nuestro ritmo al hablar y la manera en que nos relacionamos con ella. Tenemos lo que se conoce como neuronas espejo, por lo que, en la medida en que estamos calmados, podemos transmitir parte de esa calma. Si estamos alterados, acelerados o angustiados, podemos transmitir lo contrario y desregular aún más a quien intentamos ayudar', explicó Uribe, quien insistió en la importancia de validar las emociones del otro, ya que el nerviosismo y la angustia son reacciones normales ante un panorama de este tipo.Frases como 'Estoy aquí contigo', 'Entiendo que tienes miedo' o 'Es completamente normal sentirse así' son claves para consolar a quien necesita ayuda.Uribe también hizo un llamado a retomar las técnicas de estabilización utilizadas durante el confinamiento por la pandemia de 2020, como pedir a la persona que identifique cinco cosas que puede ver, cuatro texturas que puede tocar, tres sonidos que puede escuchar, dos olores y un sabor. Estas estrategias ayudan a redirigir la atención hacia elementos del entorno que representan seguridad, ya que el cerebro tiende a concentrarse en aquello que genera angustia.