Lula confirma su candidatura para 2026 y busca un cuarto mandato a los 80 años

Con Bolsonaro fuera del juego, la <b>derecha brasileña</b> busca recomponer su liderazgo. Entre los posibles aspirantes a enfrentarse a Lula destacan el <b>gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas</b>, además de otros líderes regionales como los gobernadores de <b>Paraná, Goiás y Minas Gerais</b>.El apellido Bolsonaro, sin embargo, no desaparecerá de la contienda. En el círculo familiar del exmandatario suenan nombres como <b>Michelle Bolsonaro</b>, su esposa, o sus hijos <b>Eduardo y Flávio</b>, ambos con aspiraciones políticas y fuerte presencia mediática.Mientras tanto, dentro del <b>PT</b>, Lula sigue sin designar a un sucesor. En más de cuatro décadas de carrera, el metalúrgico convertido en presidente ha mantenido el control absoluto del partido y nunca ha permitido que otra figura le haga sombra. Su liderazgo continúa siendo la columna vertebral de la izquierda brasileña.