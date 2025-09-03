Maduro califica de ‘embestida’ el despliegue militar de EEUU

El <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">presidente de Venezuela, Nicolás Maduro</a></b>, aseguró este miércoles que su país seguirá 'de pie' y con 'fe inquebrantable en la victoria' ante la que calificó como una 'embestida' por parte de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en el mar Caribe para, según Washington, combatir el narcotráfico.<i>'Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie, y les digo (que) Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz',</i> dijo en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).