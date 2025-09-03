Maduro califica de ‘embestida’ el despliegue militar de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que su país seguirá “de pie” y con “fe inquebrantable en la victoria” ante la que calificó como una “embestida” por parte de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en el mar Caribe para, según Washington, combatir el narcotráfico.

”Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie, y les digo (que) Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz”, dijo en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).