Maduro se 'autocorona dictador' frente a una oposición que no claudica

Mientras, en el Palacio Federal Legislativo, Nicolás Maduro se proclamó jefe de Estado, tal cual lo había prometido. Sin mostrar las actas, jurando, frente al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, su tercer mandato. “Esta toma de posesión constitucional venezolana no la pudieron impedir y es una gran victoria”, dijo en su discurso, que duró alrededor de dos horas, mientras la cinta tricolor colgaba diagonalmente de su pecho.

Maduro completa su investidura

A su investidura asistieron Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega. Pero Maduro no se olvidó del mandatario argentino: “La extrema derecha dirigida por un nazi sionista, un sádico como Javier Milei. Cree que le puede imponer a Venezuela un presidente”, exclamó. Aprovechó el momento también para burlarse de quien intenta robarle la silla: “¿Ya llegó?”, preguntó en tono jocoso refiriéndose a González Urrutia.

Estados Unidos lanza su mayor oferta

La Unión Europea impone sanciones

Machado se pronuncia

Alrededor de las 3 de la tarde del 10 de enero, por una publicación vía X, María Corina Machado se dirigió al pueblo venezolano. Refiriéndose a las manifestaciones a las que convocó el día anterior, la líder opositora expreso su agradecimiento: “ratifico mi profunda confianza en que la libertad está cerca”, aseguró.

“Ellos perdieron. La militarización de Caracas y otras ciudades es una demostración de quién le tiene miedo a quién y de cuánto miedo le tienen al pueblo. Hoy, 10 de enero, Maduro consolida un golpe de Estado frente a los venezolanos y el mundo”, agregó.

Posterior a eso, Machado contó lo ocurrido el pasado 9 de enero cuando fue interceptada luego de aparecer en una manifestación en Chacao tras 133 días de clandestinidad. “Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron. Un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí. Fui brusca y violentamente arrancada de la moto”, relató.

“Luego, me montaron en otro vehículo en el medio de dos hombres. Así son ellos: atacan a una mujer por la espalda”, insistió. “Me dijeron que tenían la orden de que me fuera y para poder hacerlo me pidieron que grabara un video como una fe de vida”.

A su vez, Machado descartó el regreso inmediato de González Urrutia al país suramericano. “Edmundo vendrá a Venezuela cuando las condiciones sean adecuadas”.