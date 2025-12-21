María Corina agradece a países latinoamericanos por su “compromiso con democracia” en Venezuela

La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció este domingo a Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por 'su compromiso con la democracia y los derechos humanos' en el país caribeño.Este grupo de naciones suscribió el sábado, al margen de la cumbre del Mercosur, una declaración que pide a Venezuela 'reestablecer' el orden democrático 'por medios pacíficos' y garantizar el 'respeto irrestricto a los derechos humanos'.En la red social X, Machado también agradeció a los Gobiernos de estos seis países 'por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los casi mil presos políticos en manos del régimen de (Nicolás) Maduro'.<i><b>'Sabemos que América Latina acompaña la lucha justa, legítima e irreversible por la democracia y la libertad de Venezuela'</b></i>, agregó la exdiputada.