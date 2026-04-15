María Corina Machado evita a Sánchez en España: la grieta Trump–Europa marca distancia

La visita de María Corina Machado a España no pasará desapercibida, pero sí tendrá una ausencia clave: no habrá reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y no es casualidad.

Aunque desde la diplomacia española se había dejado la puerta abierta, la propia Machado ha sido clara: “no conviene” un encuentro en este momento.

Pero detrás de esa frase hay mucho más que agenda.

Una decisión con cálculo geopolítico

Machado llega a Madrid en plena gira internacional buscando respaldo para la transición en Venezuela. Sin embargo, su hoja de ruta está claramente alineada con el eje político de Donald Trump, con quien incluso ha sostenido reuniones recientes en Washington.

Ese posicionamiento no es menor. En el tablero global actual, Trump y Sánchez representan polos opuestos, especialmente tras las tensiones por la guerra en Medio Oriente, donde el líder español ha marcado distancia con la estrategia estadounidense y ha endurecido su discurso frente a Washington.

En ese contexto, una foto entre Machado y Sánchez sería, políticamente, un cortocircuito.

Sánchez, en la mira del discurso de Machado

La relación entre Machado y el Gobierno español no es precisamente cálida. La opositora ha sido crítica con la postura del Ejecutivo socialista frente al chavismo, al que acusa de tibieza e incluso de haber facilitado ciertos equilibrios con el régimen venezolano.

Su entorno político, además, está mucho más cómodo con figuras conservadoras como Isabel Díaz Ayuso o líderes de la derecha española, con quienes sí sostendrá encuentros durante su visita.

La señal es clara: Machado no viene a Madrid a tender puentes con el socialismo europeo.

La sombra de Trump detrás de la agenda

El factor decisivo parece ser otro: evitar tensiones con su principal aliado internacional.

Según reportes recientes, Machado habría evitado reunirse con Sánchez para no incomodar a Trump, en un momento en que busca consolidar apoyo político desde Estados Unidos.

Y es que su estrategia internacional se ha movido cada vez más hacia un bloque conservador global, donde figuras como Trump, Benjamin Netanyahu o líderes de derecha latinoamericanos forman parte del mismo ecosistema político.