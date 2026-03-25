Martínez-Acha comienza gira oficial en Cuba, donde hay detenidos 10 panameños

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, comenzó este miércoles 25 de marzo una visita oficial a la isla de Cuba, como parte de su agenda diplomática en la región.

Martínez-Acha manifestó este viernes 13 de marzo su intención de viajar a la ciudad de La Habana para visitar a ciudadanos panameños detenidos en la isla y dialogar con las autoridades cubanas sobre su situación.

En Cuba se encuentran detenidos 10 panameños por confeccionar letreros con contenidos que las autoridades cubanas calificaron como “subversivos y contrarios al orden constitucional”.

El Ministerio del Interior de Cuba indicó que los implicados habrían reconocido ser autores de los hechos ocurridos en la ciudad de La Habana. De acuerdo con la legislación cubana, podrían enfrentar condenas de hasta 10 años de prisión.

Además, hace dos semanas el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró que los detenidos estarían señalando a las personas que presuntamente financiaron su viaje a la isla.

Díaz-Canel, afirmó que se están respetando los derechos de los diez ciudadanos panameños detenidos en la isla hace dos semanas tras escribir mensajes contra el régimen cubano.

AGENDA BILATERAL

A su llegada, el jefe de la diplomacia panameña fue recibido por Rafael Dausá, jefe de América Central y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, así como por el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty.

Durante su estancia, Martínez-Acha tiene previsto sostener un encuentro con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en una reunión de alto nivel que abordará temas de interés bilateral entre ambos países.

La visita forma parte de los esfuerzos por fortalecer las relaciones diplomáticas entre Panamá y Cuba, así como impulsar la cooperación en distintos ámbitos.