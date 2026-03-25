Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este miércoles 25 de marzo

Este miércoles 25 de marzo la agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes en materia de seguridad, política, economía y clima.

-El Cuerpo de Bomberos reportó un incendio registrado en una galera ubicada en la calle 11, en el corregimiento de Río Abajo. Unidades de emergencia acudieron al sitio para controlar las llamas y evitar su propagación a estructuras cercanas. Hasta el momento no se han detallado las causas del siniestro.

-El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso preventivo sobre la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Aunque actualmente se mantiene en fase neutral, la institución advirtió sobre la presencia de masas de agua cálida en el océano Pacífico ecuatorial, lo que podría generar cambios en las condiciones climáticas del país a corto plazo.

-La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley No. 496. Esta iniciativa busca establecer un nuevo Estatuto Orgánico para la Procuraduría de la Administración, con el objetivo de modernizar su funcionamiento institucional.

-Mayer Mizrachi denunció una situación que afecta las finanzas municipales. Según explicó, el Gobierno Central estaría reteniendo fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), recursos que por ley deben ser transferidos íntegramente a los municipios para la ejecución de obras públicas.

-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó durante el juicio del excongresista David Rivera que en 2017 fue advertido sobre un presunto plan para asesinarlo. Según su testimonio, la orden habría sido emitida por el dirigente chavista Diosdado Cabello, lo que añade tensión al ya complejo escenario político entre actores vinculados a Venezuela y Estados Unidos.