México: Accidente del Tren Interoceánico deja 13 fallecidos y 98 heridos

<b>La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que un accidente del Tren Interoceánico dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas</b>, cinco de ellas en estado grave, según datos proporcionados por la Secretaría de Marina.De acuerdo con el reporte oficial, <b>los heridos fueron trasladados a hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz</b>, así como a centros de <b>IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec</b>, donde reciben atención médica.Sheinbaum indicó que <b>instruyó al secretario de Marina y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación</b> a trasladarse al lugar del accidente para brindar <b>atención directa a las familias de las víctimas</b>, junto con delegados del IMSS e IMSS-Bienestar.La mandataria señaló además que <b>la Secretaría de Gobernación será la encargada de coordinar las labores de atención y respuesta</b> tras el siniestro, con apoyo de distintas dependencias federales.En su mensaje, la presidenta agradeció el respaldo del <b>gobernador del estado de Oaxaca y de su equipo de trabajo</b>, sin ofrecer mayores detalles sobre las causas del accidente.Las autoridades informaron que <b>se continuará actualizando la información conforme avancen las investigaciones y la atención a las personas afectadas</b>.