México: Accidente del Tren Interoceánico deja 13 fallecidos y 98 heridos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que un accidente del Tren Interoceánico dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, cinco de ellas en estado grave, según datos proporcionados por la Secretaría de Marina.

De acuerdo con el reporte oficial, los heridos fueron trasladados a hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como a centros de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec, donde reciben atención médica.

Sheinbaum indicó que instruyó al secretario de Marina y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a trasladarse al lugar del accidente para brindar atención directa a las familias de las víctimas, junto con delegados del IMSS e IMSS-Bienestar.

La mandataria señaló además que la Secretaría de Gobernación será la encargada de coordinar las labores de atención y respuesta tras el siniestro, con apoyo de distintas dependencias federales.

En su mensaje, la presidenta agradeció el respaldo del gobernador del estado de Oaxaca y de su equipo de trabajo, sin ofrecer mayores detalles sobre las causas del accidente.

Las autoridades informaron que se continuará actualizando la información conforme avancen las investigaciones y la atención a las personas afectadas.