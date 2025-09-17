Ministro de Finanzas de Israel revela conversaciones con Estados Unidos para repartirse Gaza tras la guerra

La idea de convertir Gaza en una 'riviera mediterránea' ha sido respaldada en distintos foros por el expresidente <b>Donald Trump</b> y por su yerno y asesor, <b>Jared Kushner</b>, quien ha defendido que las propiedades costeras del enclave tienen un alto valor inmobiliario. En este marco, se ha solicitado al <b>Mosad</b> identificar países dispuestos a recibir a miles de palestinos como parte de una supuesta 'migración voluntaria'.Según reportes, el director del Mosad viajó a Washington en julio para solicitar apoyo de la Casa Blanca. Aunque ningún país ha aceptado oficialmente, se han mencionado posibles destinos como <b>Etiopía, Uganda, Indonesia, Libia o Somalilandia</b>. Mientras tanto, visitas recientes de dirigentes estadounidenses como el secretario de Estado, <b>Marco Rubio</b>, buscan dar nuevo impulso al polémico proyecto.