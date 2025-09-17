Ministro de Finanzas de Israel revela conversaciones con Estados Unidos para repartirse Gaza tras la guerra

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, aseguró en una conferencia en Tel Aviv que mantiene negociaciones con Estados Unidos para decidir cómo se dividirá el territorio de Gaza tras la guerra con Hamás, generando fuerte controversia por los planes de desplazamiento de palestinos y la transformación del enclave.

Smotrich, conocido por su ideología ultranacionalista, afirmó que Israel ha invertido “mucho dinero en esta guerra” y ahora busca “repartirse la tierra en porcentajes” con Washington. Sus declaraciones coinciden con propuestas divulgadas en medios estadounidenses que sugieren convertir la franja en un espacio de turismo, finanzas y tecnología, incluso con ciudades desarrolladas mediante inteligencia artificial.

El Washington Post reveló que circula un documento en la Casa Blanca que contempla una ocupación de Gaza por una década, acompañada del desplazamiento de buena parte de sus dos millones de habitantes. El proyecto ofrecería 5.000 dólares y subsidios de alquiler a quienes abandonen el enclave, aunque las críticas señalan que se trata de una forma de expulsión forzada.