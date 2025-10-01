Muere la reconocida etóloga Jane Goodall a los 91 años

La británica Jane Goodall, considerada pionera en el estudio de los chimpancés, falleció a los 91 años, informó este miércoles el instituto que fundó y lleva su nombre.

La también Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas “falleció debido a causas naturales”, dijo en un comunicado el Instituto Jane Goodall. La etóloga estaba en California en una gira de charlas por Estados Unidos.

”Sus hallazgos como etóloga revolucionaron la ciencia, y era una incansable activista por la protección y restauración de nuestro mundo natural”, agregó el Instituto.

Goodall imitaba a los chimpancés, se sentaba con ellos en árboles y compartía sus plátanos en misiones pioneras de investigación en Tanzania en el hábitat de los animales.

Fue la primera científica al darse cuenta de que los chimpancés utilizan herramientas y sienten emociones.

Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres.

Desarrolló un temprano amor por los animales desde la infancia, y viajó a África por primera vez en la década de 1950.