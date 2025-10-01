Muere la reconocida etóloga Jane Goodall a los 91 años

<b>La británica Jane Goodall</b>, considerada pionera en el estudio de los chimpancés, falleció a los 91 años, informó este miércoles el instituto que fundó y lleva su nombre.<b>La también Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas 'falleció debido a causas naturales', dijo en un comunicado el Instituto Jane Goodall. La etóloga estaba en California en una gira de charlas por Estados Unidos.</b>'Sus hallazgos como etóloga revolucionaron la ciencia, y era una incansable activista por la protección y restauración de nuestro mundo natural', agregó el Instituto.<b>Goodall imitaba a los chimpancés, se sentaba con ellos en árboles y compartía sus plátanos en misiones pioneras de investigación en Tanzania en el hábitat de los animales</b>.Fue la primera científica al darse cuenta de que los chimpancés utilizan herramientas y sienten emociones.Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres.Desarrolló un temprano amor por los animales desde la infancia, y viajó a África por primera vez en la década de 1950.