Mujeres periodistas alzan la voz en México y Colombia por equidad y respeto

La exclusión de mujeres periodistas en México y las recientes denuncias de acoso sexual en Colombia han reavivado el debate sobre la violencia de género dentro del periodismo latinoamericano, un gremio que vuelve a exigir garantías de igualdad, respeto y entornos laborales seguros.

En el estado mexicano de Querétaro, comunicadoras denunciaron haber sido excluidas de una reunión en una zona militar, lo que detonó un pronunciamiento público en defensa de la equidad en el acceso a entrevistas y coberturas oficiales.

El episodio se suma a protestas recientes contra expresiones misóginas en medios locales y ocurre en paralelo a un escándalo por denuncias de acoso sexual que sacude a importantes cadenas de televisión en Colombia.

Exclusión desata reclamos en Querétaro

El caso en México surgió luego de que mujeres periodistas denunciaran que no fueron convocadas a una reunión con autoridades en una zona militar de Querétaro, situación que calificaron como discriminatoria y contraria a la igualdad de condiciones en el ejercicio del periodismo.

La exclusión generó indignación en el gremio, que exigió reglas claras y equidad en el acceso a entrevistas y coberturas oficiales.

El episodio no ocurrió en aislamiento. En los últimos días, comunicadoras del estado también se manifestaron públicamente para condenar comentarios misóginos en medios locales y exigir respeto a su trabajo.

Durante una protesta frente al gobierno estatal, pidieron que las autoridades garanticen acciones concretas para asegurar la equidad de género dentro del ecosistema mediático.

Las periodistas reclamaron que los compromisos institucionales no se queden en el discurso y demandaron políticas efectivas que eliminen prácticas discriminatorias dentro de la cobertura informativa y el trato cotidiano hacia las mujeres en el gremio.

El contexto evidencia una preocupación creciente por la persistencia de barreras estructurales que limitan la participación plena de las mujeres en espacios de información y toma de decisiones.

Reacciones contra la misoginia en medios locales

El clima de tensión aumentó tras la difusión de expresiones consideradas machistas en un podcast local, lo que motivó nuevas protestas y posicionamientos del gremio periodístico femenino en Querétaro.

Las manifestantes exigieron condiciones laborales dignas y libres de discriminación, además de respeto al trabajo de las comunicadoras. Autoridades estatales manifestaron públicamente su rechazo a cualquier forma de discriminación de género y prometieron acciones para evitar que se repitan estos episodios.

Colombia: denuncias de acoso sexual sacuden al sector

Mientras en México se denuncia discriminación y misoginia, en Colombia el debate se intensificó por denuncias de acoso sexual contra reconocidos presentadores de televisión, lo que desató un movimiento de apoyo entre periodistas y comunicadoras.

Caracol Televisión activó protocolos internos tras recibir denuncias de presunto acoso sexual contra dos de sus presentadores. Posteriormente, la cadena confirmó la salida de ambos comunicadores mientras avanzan investigaciones internas y judiciales.

Las revelaciones generaron una ola de testimonios y reacciones en redes sociales bajo etiquetas como #YoTeCreoColega y #MeTooColombia, donde mujeres del sector compartieron experiencias y mensajes de respaldo.

Nuevos testimonios publicados posteriormente describen experiencias de acoso laboral y sexual dentro de grandes cadenas de televisión, evidenciando que el problema podría ser más amplio de lo que inicialmente se conocía.

El caso ha impulsado un debate profundo sobre las dinámicas de poder en los medios y la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención y denuncia.