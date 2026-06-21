Mulino y otros líderes reaccionan a la victoria De la Espriella en Colombia

La victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia generó una rápida ola de reacciones entre líderes políticos de la región y figuras de la política colombiana, quienes destacaron el resultado electoral y enviaron mensajes de felicitación al presidente electo y a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo.

Entre quienes se han pronunciado se encuentra el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien felicitó al mandatario electo y expresó su disposición de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

“Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad que asume al frente de su país. Panamá reitera su disposición de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones”, manifestó Mulino a través de sus redes sociales.

El gobernante panameño también envió sus mejores deseos al pueblo colombiano tras conocerse el resultado de la jornada electoral.

Quien también felicitó a De la Espriella fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Este señaló que la administración Trump espera trabajar estrechamente con su gobierno para fortalecer la cooperación en seguridad regional.

“Los mejores días de Colombia están por venir”, resaltó Rubio.

Desde Colombia, la exdiputada Paola Valencia también celebró el triunfo de la fórmula presidencial conformada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

En su mensaje, Valencia expresó su deseo de que la nueva administración impulse una agenda centrada en la libertad económica, el desarrollo y el bienestar social.

“Dios guíe sus pasos y permita que Colombia emprenda una senda de progreso basado en un Estado pequeño, la libertad como principio de desarrollo económico y el bienestar social para todos y cada uno de los ciudadanos”, escribió.

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa calificó el resultado como una buena noticia para el país y aseguró que la elección representa un rechazo al proyecto político del petrismo.

“¡Qué bueno para Colombia que haya ganado De la Espriella contra la irresponsabilidad infinita del petrismo!”, señaló.

Peñalosa también destacó que el presidente electo habría obtenido la mayor votación alcanzada por un mandatario colombiano en la historia del país.

Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana afirmó que el resultado electoral representa un fortalecimiento de la institucionalidad y de la democracia colombiana.

“Colombia retoma el camino de la institucionalidad y se fortalece la democracia”, expresó el exmandatario, quien además felicitó al presidente y vicepresidente electos, así como a sus familias.

Otro de los exjefes de Estado que reaccionó fue Iván Duque, quien reconoció el resultado de las urnas y deseó éxitos a la nueva administración.

“Colombia ha elegido a un nuevo Presidente”, manifestó Duque, quien además felicitó a la Registraduría Nacional de Colombia por la organización de unas elecciones que calificó como libres y transparentes.

Con los resultados ya definidos, la atención se centra ahora en el proceso de transición y en las primeras señales que dará el nuevo gobierno sobre las prioridades de su gestión.