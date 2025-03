Multilateralismo, la clave para enfrentar a Trump

Panamá se encuentra ante un desafío histórico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que quiere retomar el control del Canal de Panamá justificándose a punta de mentiras sobre el control de la vía, el número de muertos durante su construcción. Incluso ha consultado con sus generales sobre opciones militares para tomar el control de la vía interoceánica. Durante un foro y presentación del libro Reflexiones sobre Panamá y su destino, del historiador y exdiplomático Omar Jaén Suárez, distintas voces ofrecieron su perspectiva sobre las estrategias que puede tomar Panamá en este enfrentamiento con la potencia más grande del mundo.

”Panamá no tiene los instrumentos obviamente militares ni tampoco los comerciales para responder con medidas de retorsión. Panamá solamente puede recurrir a la solidaridad internacional y al concurso de otros países, como fue ya el éxito probado que Panamá tuvo en décadas pasadas”, apuntó el excanciller Jorge Eduardo Ritter, comparando el caso panameño con países como Canadá y México, que han respondido a Trump con aranceles, una táctica que no es viable para Panamá. La estrategia, considera, debe venir de la diplomacia. “Panamá se pasó más de 10 años tratando de resolverlo bilateralmente con Estados Unidos y solo fue cuando Panamá decidió llevar esto al resto de la comunidad internacional que se avanzó un poco en la negociación. Ante un gobierno como el del presidente Trump, no veo ninguna otra alternativa que no sea una diplomacia efectiva y preguntarnos nosotros si tenemos hoy el cuerpo diplomático con la competencia y los recursos necesarios”. Para Ritter, Panamá necesita aliados.

El historiador Omar Jaén Suárez considera que a pesar de la desigualdad, Panamá no debe olvidar su fortaleza geopolítica. “En la década de 1970 utilizamos al máximo nuestro potencial para lograr, con el peso geopolítico de Panamá y el apoyo de la comunidad internacional en su inmensa mayoría, la firma de los tratados Torrijos-Carter. En ese momento, Estados Unidos aparentemente tenía todas las cartas y Panamá aparentemente ninguna”, recordó Jaén Suárez, destacando cómo Panamá demostró al mundo su capacidad de administrar el Canal. “Ahora, con las nuevas esclusas y los trabajos y las inversiones que se hicieron a lo largo de los últimos 25, Panamá sí tiene un potencial para hacerse sentir con mayor fuerza. Depende de nosotros los panameños lograr que eso nuevamente suceda”, recalcó el exdiplomático.