OTAN está preparada para posible retirada de tropas de EE.UU.

La OTAN está preparada para una posible reordenación global de fuerzas de EE. UU. que redujera la presencia estadounidense en Europa, afirmó el máximo responsable militar de la Alianza, el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, al término de una reunión del Comité Militar de la OTAN en Riga.

“A EE. UU. le importa la OTAN y no dejará a la OTAN sola. Pero la OTAN es una alianza militar”, dijo Cavo Dragone, en respuesta a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa y agregó que en este contexto es legítimo que un aliado reoriente sus energías en función de lo que percibe como amenaza.

“Asumamos que es (una amenaza) desde el Indopacífico. De acuerdo. Seremos testigos de una retirada parcial, pero no de un abandono de la OTAN”, afirmó.

Cuestionado sobre si durante la reunión del Comité Militar se ha abordado la posibilidad de modificar los estándares de reacción ante aeronaves hostiles en el espacio aéreo de la OTAN, Cavo Dragone señaló que los drones y aviones rusos se encontrarán con la nueva operación de la Alianza Atlántica para proteger el flanco este, Centinela del Este.

“Cualquier amenaza al espacio aéreo, terrestre o marítimo de la OTAN recibirá una respuesta resuelta y proporcionada. Estamos preparados. No debe caber ninguna duda”, aseveró.

Esta operación pretende incrementar las patrullas aéreas y la presencia general a lo largo de la frontera este, tras las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco y rumano y, más tarde, la violación del espacio aéreo estonio por tres aviones Mig-31 rusos el 19 de septiembre, incidentes que Cavo Dragone tachó de “comportamiento temerario”.

Por otra parte, el mayor general Kaspars Pudans, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Letonia, que también participó en la rueda de prensa, anunció que Letonia, igual que la vecina Estonia, estaría dispuesta a albergar aviones de la OTAN con capacidades nucleares en su territorio.

“Creo que aportará, por supuesto, una señal de disuasión bastante creíble y robusta y una señal que dará seguridad a nuestras sociedades”, afirmó Pudans sobre esta posible medida, después de que en junio el ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, afirmase que su país está dispuesto a acoger aviones F-35 británicos con armas nucleares.

La reunión este sábado del Comité Militar de la OTAN, la máxima autoridad militar de la Alianza, tenía como objetivo retomar los temas que ya se plantearon en la cumbre de líderes de La Haya, en particular el fortalecimiento de la disuasión y defensa colectivas, de acuerdo con un comunicado de la institución.

En el encuentro participaron también el comandante supremo aliado en Europea (SACEUR), el general Alexus G. Grynkewich, y el comandante supremo aliado para la transformación (SACT), el almirante Pierre Vandier.