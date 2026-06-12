Pakistán asegura que Irán y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo de paz

La posibilidad de un entendimiento entre Irán y Estados Unidos parece más cercana que nunca. Este viernes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que ambas naciones han alcanzado un acuerdo de paz, reforzando las señales de avance en unas negociaciones que podrían marcar un punto de inflexión en Medio Oriente. Las declaraciones de Sharif coinciden con las afirmaciones realizadas por las autoridades iraníes, que en los últimos días han insistido en que el pacto se encuentra en su etapa decisiva. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que el acuerdo está “más cerca que nunca”, mientras los principales órganos de decisión de la República Islámica revisan el contenido final del memorando de entendimiento. Según informó el portavoz de la Cancillería iraní a medios estatales, las máximas instancias políticas del país se reunieron para analizar los términos del documento antes de una eventual aprobación definitiva.

Trump denuncia filtraciones y cuestiona a Teherán

Pese al optimismo sobre las conversaciones, persisten diferencias entre Washington y Teherán respecto al contenido del acuerdo. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó al Gobierno iraní de divulgar información incorrecta sobre el memorando negociado entre ambas partes. La denuncia se produjo apenas un día después de que el mandatario afirmara que las cláusulas esenciales del pacto ya estaban acordadas y que únicamente faltaba una aprobación final para proceder con la firma. “Son una gente muy deshonrosa”, declaró Trump al referirse a las presuntas filtraciones relacionadas con el documento. Las declaraciones evidencian que, aunque el proceso diplomático ha avanzado significativamente, aún existen desacuerdos y desconfianza entre dos países enfrentados durante décadas por diferencias políticas, estratégicas y de seguridad.

La tensión militar no desaparece

Mientras los contactos diplomáticos continúan, la situación en la región sigue siendo volátil. El ejército israelí lanzó nuevos ataques contra una localidad del sur de Líbano, según reportes de medios oficiales, en una demostración de que las tensiones militares persisten pese al ambiente de negociación. Los bombardeos se registraron incluso después de que Trump expresara confianza en el fin de la guerra con Irán y destacara los avances alcanzados en las conversaciones con la República Islámica. La continuidad de las operaciones militares refleja la complejidad del escenario regional, donde los esfuerzos diplomáticos conviven con focos activos de conflicto y una profunda incertidumbre sobre la estabilidad futura de Medio Oriente.

Un posible giro para la región