Pakistán asegura que Irán y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo de paz

Mientras los contactos diplomáticos continúan, la situación en la región sigue siendo volátil.El ejército israelí lanzó nuevos ataques contra una localidad del sur de <b>Líbano</b>, según reportes de medios oficiales, en una demostración de que<b> las tensiones militares persisten pese al ambiente de negociación</b>.Los bombardeos se registraron incluso después de que <b>Trump expresara confianza en el fin de la guerra con Irán </b>y destacara los avances alcanzados en las conversaciones con la <b>República Islámica</b>.La continuidad de las operaciones militares refleja la complejidad del escenario regional, donde los esfuerzos diplomáticos conviven con focos activos de conflicto y una profunda incertidumbre sobre la estabilidad futura de <b>Medio Oriente</b>.