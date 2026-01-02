Panamá afirma que la dictadura venezolana atraviesa un proceso de descomposición

El presidente de la República, José Raúl Mulino, durate su discurso de informe a la Nación en la Asamblea Nacional dio un espacio para hablar sobre la relación que tiene Panamá con Venezuela.

Mulino comenzó diciendo que el tercer acontecimiento relevante durante su mandato fue seguir el proceso electoral del 28 de julio de 2024 en Venezuela.

Consideró que “la participación de Panamá fue en defensa de la democracia frente a un régimen que provocó la más profunda crisis económica, migratoria y social de la historia”.

El mandatario panameño recordó la participación que hizo el Estado panameño en Oslo, Noruega, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz, hacia María Corina Machado.

Sostuvo que durante el evento quedo en manifiesto un liderazgo que Panamá no ejercía desde su retorno de la democracia.

Mulino subrayó que en medio de este encuentro dialogo con el presidente electo de Venezuela, Edmundo Gonzales Urrutia, de quien espera que asuma su cargo para “dejar atrás los años de una dictadura brutal que hoy se encuentra en un estado completo de descomposición”.