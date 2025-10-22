‘Pasamos de la defensiva a la ofensiva’: Perú decreta estado de emergencia en Lima y Callao

El presidente interino de Perú, José Jerí, reveló que el Consejo de Ministros declaró un estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao.

La medida entró en vigencia desde la madrugada de este miércoles 22 de octubre y se extenderá por un periodo de 30 días. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen”, enfatizó.

La medida suspende los derechos como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión.

Además, esta medida se tomó en el contexto de protestas encabezadas por la juventud peruana que exige mayor seguridad para los ciudadanos.

Jerí explicó que el consejo tomó esa decisión la noche de este martes 21 de octubre ante el incremento sostenido de hechos violentos registrados en ambas jurisdicciones.

Durante un mensaje a la nación, Jerí explicó que la medida busca restablecer el orden público y reforzar la seguridad ciudadana frente a los recientes actos delictivos.

El presidente interino recordó que también se han presentado enfrentamientos armados vinculados al crimen organizado.

“Hemos tomado la decisión de declarar el estado de emergencia en Lima y Callao para garantizar la seguridad de todos los peruanos. No podemos permitir que el miedo se apodere de nuestras calles”, afirmó el mandatario interino.

El decreto autoriza la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en las labores de patrullaje, control de tránsito y operaciones de intervención directa en zonas consideradas de alto riesgo.

De acuerdo con Jerí, el Consejo de Ministros evaluará acciones complementarias en materia de inteligencia, control fronterizo y fiscalización de armas de fuego, con el objetivo de “debilitar la estructura criminal que amenaza la tranquilidad del país”.