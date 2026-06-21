Petro llama a defender el voto y la democracia en el inicio de la segunda vuelta

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió este domingo la segunda vuelta electoral con un discurso cargado de llamados a la participación ciudadana y a la defensa de la institucionalidad democrática. Desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, el mandatario instó a los colombianos a acudir a las urnas “como sea”, subrayando que el futuro del país depende de la decisión soberana de cada votante. Petro enfatizó que el poder reside en manos del pueblo y que la democracia se fortalece con la pluralidad y la paz. “Una sociedad sin diferencias está muerta”, afirmó, al tiempo que rechazó la violencia como mecanismo político. Recordó que durante su gobierno no hubo presos políticos ni cierre de medios de comunicación, lo que, según él, demuestra el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad de ideas.

El presidente también ordenó que el transporte público funcionara con normalidad durante la jornada electoral, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos pudieran llegar a los centros de votación sin obstáculos. “Mi primer mensaje indudablemente es salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo o dificultad geográfica o logística”, expresó. En su intervención, Petro hizo hincapié en la importancia de esperar los resultados oficiales. Señaló que no reconocerá el preconteo, sino únicamente el escrutinio definitivo, para evitar dudas sobre la legitimidad del proceso. Además, aseguró que acatará las decisiones de los jueces, reafirmando su compromiso con la institucionalidad. “Obedeceré lo que digan los jueces”, puntualizó.

El mandatario también denunció intentos de injerencia extranjera en el proceso electoral, mencionando que se han utilizado recursos internacionales para influir en el electorado. Prometió transparencia en los reportes sobre estos hechos y advirtió que la soberanía del país debe ser respetada. El discurso tuvo un marcado tono político cuando Petro mostró públicamente su tarjetón marcado en favor del candidato Iván Cepeda, gesto que generó debate sobre la neutralidad presidencial en el proceso. Con ello, buscó reforzar la confianza en su proyecto político y en la continuidad de las transformaciones que ha impulsado desde el gobierno.