Petro llama a defender el voto y la democracia en el inicio de la segunda vuelta

En balance de su gestión, Petro destacó que entrega un país sin persecuciones por ideas y con garantías para la prensa. Recalcó que la democracia se sostiene en la paz y en la pluralidad, y que su administración ha buscado consolidar esos principios.El mensaje del presidente llega en un momento de alta tensión política, con una segunda vuelta marcada por la polarización y la expectativa de los resultados. Su llamado a la participación masiva y a la defensa de la institucionalidad busca transmitir calma y confianza en el proceso electoral, recordando que el futuro de Colombia está en manos de los votantes.