¿Puede una congresista apartar del cargo a Gustavo Petro? El debate que sacude a Colombia

El debate ha trascendido el terreno electoral y se ha trasladado a la estabilidad institucional del país.Juristas y analistas advierten que <b>permitir que un congresista adopte de manera individual decisiones sobre la permanencia de un presidente en funciones abriría un precedente sin antecedentes en la democracia colombiana</b>.<b>Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia</b>, calificó la situación como irregular y alertó sobre los riesgos de crear escenarios de incertidumbre institucional que no están contemplados en la <b>Constitución</b>.Mientras continúan las discusiones sobre el alcance real de la medida, el episodio añade un nuevo elemento de tensión a una campaña presidencial marcada por la polarización política y los cuestionamientos sobre el papel del mandatario en el proceso electoral.