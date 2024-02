Racionalización de lo obsceno y los soldados caídos de una guerra anunciada

Durante la rueda de prensa sostenida en la Casa Blanca el pasado 29 de enero, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, mencionó, unas 7 veces, que EE.UU. no busca una guerra con Irán. Unas 6 veces, mencionó no querer escalar el nivel del conflicto actual con el régimen de Teherán. Estas fueron las primeras declaraciones del vocero del Consejo de Seguridad Nacional luego que un grupo armado por Irán atacó la base militar de EE.UU. en Jordania, en donde 3 soldados americanos murieron y más de 30 resultaron gravemente heridos.

Guerra contra Irán

En los últimos 4 meses, desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre en contra de Israel, bases militares de EE.UU. en el Medio Oriente han sido atacadas más de 150 veces por grupos armados por Irán. Mas de un ataque al día. Desde el inicio de los ataques de los hutíes de Yemen en el Mar Rojo, 25% del comercio ha sido desviado de su curso, triplicando el costo de para las navieras y, por supuesto, la cadena de suministro. Todo esto mientras el régimen de Teherán alcanzó el nivel de producción de petróleo más alto en los últimos 5 años. Irán aumentó en un 50% su producción, de la cual, la mayor parte, es consumida por China, a pesar de las sanciones impuestas por EE.UU. a la venta de hidrocarburos iraníes. A pesar de esta realidad, la Casa Blanca ha racionalizado lo obsceno para no enfrentar el problema de frente. Según John Kirby, EE.UU. ha sido atacado por milicias armadas por Irán desde el 2003 y, por lo tanto, no ha ocurrido nada que América una respuesta distinta a la habitual condena pública.

El ataque en contra de la base de EE.UU., Torre 22, en Jordania, fue llevado a cabo con un dron iraní. El dron suicida logró impactar las barracas de los soldados, mientras estos dormían. Reportes iniciales revelan que el dron iraní utilizó el regreso de un dron americano a la base, para evadir los sistemas de defensa antiaéreos de EE.UU. Es decir, que o la tecnología y las fuerzas armadas de EE.UU. no son suficientemente competentes para diferenciar entre una nave enemiga y una propia o las fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria han logrado una sofisticación operacional y tecnológica suficiente para lograr un ataque de esta envergadura.

Los medios de comunicación internacionales además han ayudado al público a masticar, digerir, e incluso llegar a encontrar convincente la racionalización de lo obsceno. En la izquierda y en la derecha, los análisis obligan a la audiencia a uno de dos argumentos: Biden no quiere un enfrentamiento con Irán, para no perjudicar sus números en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, o Biden no quiere escalar el conflicto en el Medio Oriente, arriesgando una guerra abierta con Irán. Ambos argumentos son obscenos. EE.UU. ya está en guerra contra Irán. Y contemplar como posible que un jefe de estado juegue con la seguridad nacional por razones electorales es una concesión grotesca a lo inaceptable. No olvidemos que Irán creó y organizó a Hezbollah, y financia y arma a la Resistencia Yihadista en Irak, a Hamas y a los hutíes en Yemen. El eje de resistencia de Irán mantuvo a Bashar Al Assad en el poder en Siria’, con ayuda de los rusos, y abiertamente busca la destrucción de Israel y la expulsión de EE.UU. de la región.