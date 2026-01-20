Representante de Rusia firma libro de condolencias en la Embajada de Venezuela tras captura de Maduro

El <b>ministro consejero de la Embajada de Rusia en Panamá, Yury Bavykin</b>, acudió el pasado <b>19 de enero</b> a la sede diplomática de <b>Venezuela en Panamá</b>, donde firmó el <b>libro de condolencias</b> en honor a los caídos que —según se destacó— entregaron sus vidas en defensa de su patria y cumplieron su deber hasta el final.La visita se enmarcó en un gesto de <b>solidaridad diplomática</b> y respeto institucional, en el que el representante ruso dejó constancia del reconocimiento a quienes fueron recordados como defensores de la soberanía venezolana.Tras el acto protocolar, se llevó a cabo un <b>encuentro de intercambio político</b>, en el que las partes analizaron la <b>situación actual de Venezuela</b> y discutieron escenarios y líneas de acción orientadas a <b>profundizar la cooperación bilateral</b>. Durante el diálogo, se evaluaron los desafíos regionales y la necesidad de mantener canales de comunicación y coordinación entre ambos países.La actividad reflejó el interés de <b>Rusia </b>y <b>Venezuela </b>en <b>fortalecer sus vínculos diplomáticos</b> y continuar el acercamiento en un contexto regional e internacional marcado por tensiones políticas y reconfiguraciones geopolíticas.