El ministro consejero de la Embajada de Rusia en Panamá, Yury Bavykin, acudió el pasado 19 de enero a la sede diplomática de Venezuela en Panamá, donde firmó el libro de condolencias en honor a los caídos que —según se destacó— entregaron sus vidas en defensa de su patria y cumplieron su deber hasta el final.

La visita se enmarcó en un gesto de solidaridad diplomática y respeto institucional, en el que el representante ruso dejó constancia del reconocimiento a quienes fueron recordados como defensores de la soberanía venezolana.

Tras el acto protocolar, se llevó a cabo un encuentro de intercambio político, en el que las partes analizaron la situación actual de Venezuela y discutieron escenarios y líneas de acción orientadas a profundizar la cooperación bilateral. Durante el diálogo, se evaluaron los desafíos regionales y la necesidad de mantener canales de comunicación y coordinación entre ambos países.

La actividad reflejó el interés de Rusia y Venezuela en fortalecer sus vínculos diplomáticos y continuar el acercamiento en un contexto regional e internacional marcado por tensiones políticas y reconfiguraciones geopolíticas.