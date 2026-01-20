  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Representante de Rusia firma libro de condolencias en la Embajada de Venezuela tras captura de Maduro

El ministro consejero de la Embajada de Rusia en Panamá firma libro de condolencias.
El ministro consejero de la Embajada de Rusia en Panamá firma libro de condolencias. Cedida
Por
Darine Waked
  • 20/01/2026 11:16
La visita oficial estuvo marcada por un intercambio posterior sobre coyuntura regional y perspectivas de trabajo conjunto en el ámbito diplomático

El ministro consejero de la Embajada de Rusia en Panamá, Yury Bavykin, acudió el pasado 19 de enero a la sede diplomática de Venezuela en Panamá, donde firmó el libro de condolencias en honor a los caídos que —según se destacó— entregaron sus vidas en defensa de su patria y cumplieron su deber hasta el final.

La visita se enmarcó en un gesto de solidaridad diplomática y respeto institucional, en el que el representante ruso dejó constancia del reconocimiento a quienes fueron recordados como defensores de la soberanía venezolana.

Tras el acto protocolar, se llevó a cabo un encuentro de intercambio político, en el que las partes analizaron la situación actual de Venezuela y discutieron escenarios y líneas de acción orientadas a profundizar la cooperación bilateral. Durante el diálogo, se evaluaron los desafíos regionales y la necesidad de mantener canales de comunicación y coordinación entre ambos países.

La actividad reflejó el interés de Rusia y Venezuela en fortalecer sus vínculos diplomáticos y continuar el acercamiento en un contexto regional e internacional marcado por tensiones políticas y reconfiguraciones geopolíticas.

VIDEOS
Lo Nuevo