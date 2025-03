Retención en Angola: Expresidente Pastrana ignora porque lo retuvieron por horas

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana (1998-2002) fue retenido en el aeropuerto de Luanda, Angola donde se dirigió para ser parte de la conferencia internacional sobre democracia.

En un audio enviado a la emisora de Caracol Radio, Pastrana afirmó: “No sé a dónde me llevan”.

“¿Quién viene aquí? ¿Por qué estoy aquí? Llevo una hora (...) Me llevan a un cuartico, no sé para dónde me llevan”, añadió Pastrana a Caracol Noticias.

Asdrubal Aguiar, secretario general del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), conversó con La Estrella de Panamá y contó que se trataba de “una delegación que llegó al país, les retuvieron los pasaportes durante aproximadamente una hora y media sin darles explicaciones”.

El también jurista venezolano agregó que luego de aquel tiempo se les entregó los pasaportes a las personas retenidas, entre ellas Pastrana y otros expresidentes de origen africano al igual que políticos “y pasaron todos sin problema alguna”.

“No se les dio ningún tipo de explicación por el cual se les había retenido”, aseveró Aguiar.

“Pastrana me comentó que estuvieron casi dos horas en espera en un salón hasta que finalmente ingresaron los funcionarios con los respectivos pasaportes y ninguna explicación”, concluyó.