Sindicato de Trabajadores de la Prensa confirma la excarcelación de 11 periodistas detenidos en Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela confirmó la mañana de este miércoles 14 de enero la excarcelación de 11 periodistas que permanecían privados de libertad en cárceles del país.

Entre los excarcelados está el periodista y profesor universitario Carlos Marcano, quien estuvo detenido por siete meses y 22 días en el centro penitenciario de Tocorón, tras su arresto sin orden judicial el 23 de mayo de 2025. Amigos y familiares informaron que Marcano ya se encuentra en camino a su hogar, luego de ser puesto en libertad esta mañana.

Asimismo, el SNTP confirmó la liberación del periodista y dirigente político Roland Carreño, quien estuvo preso desde el 2 de agosto de 2024, acumulando 1 año, 5 meses y 12 días de encarcelamiento.

También fue confirmada la excarcelación del periodista Carlos Julio Rojas, recluido desde el 15 de abril de 2024, quien estuvo detenido durante 9 meses y 6 días, y permanece ahora con su esposa tras su salida de prisión.

También entre los casos confirmados figura la excarcelación de la periodista Nakary Ramos Mena, su esposo y el asistente de cámara Gianni González, quienes permanecían detenidos desde el 8 de abril de 2025, acumulando 9 meses y 6 días privados de libertad.

También fue excarcelado el periodista Julio Balza, quien estuvo injustamente detenido durante un año y cinco días. La información fue confirmada por su padre, el también periodista Julio Balza, quien informó que su hijo ya se encuentra en libertad.

Asimismo, el SNTP confirmó la liberación del periodista Rafael García Márvez, detenido arbitrariamente desde el 22 de julio de 2025, permaneciendo 5 meses y 28 días bajo reclusión.

En otro caso, se confirmó la excarcelación del periodista Víctor Ugas, quien habría conversado con su madre aproximadamente una hora antes de conocerse la noticia para informarle sobre su salida del centro de detención. Ugas estuvo preso desde el 18 de agosto de 2024, sumando 1 año, 4 meses y 27 días de encarcelamiento.

Igualmente, fueron liberados el periodista Leandro Palmar y el asistente de cámara Belises Cubillán, detenidos en Maracaibo desde el 9 de enero de 2025, cumpliendo un año y cinco días privados de libertad.

Finalmente, el SNTP confirmó la excarcelación del periodista Ramón Centeno, quien ya se encuentra en su residencia junto a su madre y el resto de su familia. Centeno permaneció detenido desde el 2 de febrero de 2022, acumulando 3 años, 11 meses y 12 días de reclusión.