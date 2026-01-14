Sindicato de Trabajadores de la Prensa confirma la excarcelación de 11 periodistas detenidos en Venezuela

<b>El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)</b> de Venezuela confirmó la mañana de este miércoles 14 de enero la excarcelación de 11 periodistas que permanecían privados de libertad en cárceles del país.Entre los excarcelados está el periodista y profesor universitario <b>Carlos Marcano</b>, quien estuvo detenido por siete meses y 22 días en el centro penitenciario de Tocorón, tras su arresto sin orden judicial el 23 de mayo de 2025. Amigos y familiares informaron que Marcano ya se encuentra en camino a su hogar, luego de ser puesto en libertad esta mañana.Asimismo, el SNTP confirmó la liberación del periodista y dirigente político <b>Roland Carreño</b>, quien estuvo preso desde el 2 de agosto de 2024, acumulando 1 año, 5 meses y 12 días de encarcelamiento. También fue confirmada la excarcelación del periodista <b>Carlos Julio Rojas</b>, recluido desde el 15 de abril de 2024, quien estuvo detenido durante 9 meses y 6 días, y permanece ahora con su esposa tras su salida de prisión.También entre los casos confirmados figura la excarcelación de la <b>periodista Nakary Ramos Mena</b>, su <b>esposo</b> y el <b>asistente de cámara Gianni González</b>, quienes permanecían detenidos desde el <b>8 de abril de 2025</b>, acumulando <b>9 meses y 6 días</b> privados de libertad.También fue excarcelado el <b>periodista Julio Balza</b>, quien estuvo <b>injustamente detenido durante un año y cinco días</b>. La información fue confirmada por su padre, el también periodista <b>Julio Balza</b>, quien informó que su hijo ya se encuentra en libertad.Asimismo, el SNTP confirmó la liberación del <b>periodista Rafael García Márvez</b>, detenido arbitrariamente desde el <b>22 de julio de 2025</b>, permaneciendo <b>5 meses y 28 días</b> bajo reclusión.En otro caso, se confirmó la excarcelación del <b>periodista Víctor Ugas</b>, quien habría conversado con su madre aproximadamente una hora antes de conocerse la noticia para informarle sobre su salida del centro de detención. Ugas estuvo preso desde el <b>18 de agosto de 2024</b>, sumando <b>1 año, 4 meses y 27 días</b> de encarcelamiento.Igualmente, fueron liberados el <b>periodista Leandro Palmar</b> y el <b>asistente de cámara Belises Cubillán</b>, detenidos en <b>Maracaibo</b> desde el <b>9 de enero de 2025</b>, cumpliendo <b>un año y cinco días</b> privados de libertad.Finalmente, el SNTP confirmó la excarcelación del <b>periodista Ramón Centeno</b>, quien ya se encuentra en su residencia junto a su madre y el resto de su familia. Centeno permaneció detenido desde el <b>2 de febrero de 2022</b>, acumulando <b>3 años, 11 meses y 12 días</b> de reclusión.