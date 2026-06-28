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Topos de México denuncian intento de propaganda durante labores en Venezuela

Se trata de uno de los integrantes de los conocidos Topos de México, grupo especializado en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.
Se trata de uno de los integrantes de los conocidos Topos de México, grupo especializado en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Redes sociales
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Laura Chang
  • 28/06/2026 17:08
Un voluntario aseguró que una periodista de VTV le habría pedido agradecer públicamente a la presidenta Delcy Rodríguez

Un rescatista mexicano que se encuentra en Venezuela apoyando las labores de búsqueda tras el terremoto denunció un presunto intento de condicionar sus declaraciones ante las cámaras, hecho que ha generado fuertes reacciones en redes sociales.

Se trata de uno de los integrantes de los conocidos Topos de México, grupo especializado en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Durante una entrevista, el voluntario aseguró que una periodista de Venezolana de Televisión, VTV, le habría pedido agradecer públicamente a la presidenta Delcy Rodríguez.

Según su testimonio, la comunicadora incluso le habría entregado un supuesto guion con las respuestas que debía ofrecer durante la entrevista.

“No me vas a decir qué tengo que decir”

El rescatista, con más de 40 años de experiencia en labores de emergencia, relató que rechazó la petición y se molestó por lo que consideró un intento de dirigir su mensaje en medio de una tragedia humanitaria.

De acuerdo con su versión, la periodista le habría indicado que debía agradecer a Delcy Rodríguez antes de hablar sobre el trabajo de rescate.

El mexicano aseguró que se negó a seguir esas instrucciones y defendió que su presencia en Venezuela responde al apoyo a las víctimas, no a un mensaje político.

La denuncia se viralizó en redes

Las declaraciones del rescatista se difundieron rápidamente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el presunto intento de convertir una labor humanitaria en un acto de propaganda política.

El episodio ocurre mientras equipos de rescate nacionales e internacionales trabajan en las zonas más afectadas por el terremoto en Venezuela, especialmente en áreas donde aún se reportan desaparecidos y estructuras colapsadas.

VTV no se ha pronunciado

Hasta el momento, VTV ni las autoridades venezolanas han emitido una respuesta oficial sobre la denuncia realizada por el rescatista mexicano.

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