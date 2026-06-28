Topos de México denuncian intento de propaganda durante labores en Venezuela

Un rescatista mexicano que se encuentra en Venezuela apoyando las labores de búsqueda tras el terremoto denunció un presunto intento de condicionar sus declaraciones ante las cámaras, hecho que ha generado fuertes reacciones en redes sociales.

Se trata de uno de los integrantes de los conocidos Topos de México, grupo especializado en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Durante una entrevista, el voluntario aseguró que una periodista de Venezolana de Televisión, VTV, le habría pedido agradecer públicamente a la presidenta Delcy Rodríguez.

Según su testimonio, la comunicadora incluso le habría entregado un supuesto guion con las respuestas que debía ofrecer durante la entrevista.