Trabajador humanitario británico fue identificado por accidente como sobreviviente de la tragedia en Nepal

Alastair Chambers, un trabajador humanitario británico de 45 años, fue identificado erróneamente por las autoridades de Nepal como uno de los sobrevivientes rescatados de las devastadoras inundaciones que han dejado más de 1.000 muertos y más de 4.000 desaparecidos. Chambers había regresado a Katmandú tras viajar a zonas afectadas para entregar ayuda humanitaria.

Chambers había viajado a Nepal la semana pasada para distribuir sacos de dormir, alimentos y otros artículos esenciales a comunidades que quedaron aisladas después de que varios puentes colapsaran a causa de las inundaciones.

Tras permanecer varios días en una aldea cercana al río Trishuli, en el centro del país, regresó a Katmandú en un helicóptero de ayuda humanitaria.

A su llegada a la capital, varios agentes de la Policía de Nepal le solicitaron sus datos personales. Chambers explicó que proporcionó la información siguiendo los procedimientos establecidos, pero posteriormente descubrió que las autoridades habían interpretado su llegada como un rescate.

Su nombre apareció en una lista de 119 personas, difundida por las autoridades locales el martes.

Posteriormente, un portavoz del Ejército de Nepal afirmó durante una conferencia de prensa que entre las personas rescatadas se encontraba un ciudadano británico.

La información provocó una confusión que rápidamente llegó a los medios de comunicación.

Chambers aseguró a la Press Association que recibió llamadas de alrededor de 15 periodistas que querían conocer cómo se encontraba después de haber sido rescatado.

“Bueno, lo siento, no he sido rescatado”, explicó el trabajador humanitario al responder a las consultas.

Las autoridades posteriormente precisaron que las 119 personas incluidas en la lista eran 118 ciudadanos nepaleses, 44 mujeres y 74 hombres, además del nombre que había sido asociado erróneamente con un ciudadano británico.

Mientras tanto, el ministro de Exteriores británico, Stewart Wood, informó ante la Cámara de los Lores que 36 ciudadanos británicos permanecen desaparecidos en la zona afectada, una cifra superior a la estimación anterior de 33 personas.

Las inundaciones repentinas registradas desde el miércoles han provocado al menos 1.050 muertes en Nepal, mientras que medios estatales chinos informaron de otras 66 víctimas mortales en el Tíbet.