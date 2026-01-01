Tragedia en Año Nuevo: Incendio en una estación de esquí en Suiza deja alrededor de 40 muertos y 100 heridos

Una celebración de Año Nuevo terminó en tragedia en Crans-Montana, una prestigiosa estación de esquí en el suroeste de Suiza, cuando un incendio devastador se desató en el bar Le Constellation durante una fiesta multitudinaria en la madrugada del 1 de enero de 2026. Las autoridades consignan que alrededor de 40 personas habrían perdido la vida y cerca de 100 resultaron heridas, aunque las cifras aún son preliminares y continúan las labores de identificación y rescate.

El siniestro, que ocurrió aproximadamente a la 01:30 hora local, provocó escenas de pánico entre los asistentes que intentaban huir del establecimiento —que estaba lleno de personas celebrando el inicio del nuevo año—. Equipos de emergencia, incluidos policías, bomberos y socorristas, acudieron rápidamente al lugar mientras los heridos eran trasladados a hospitales de diferentes regiones suizas.

Las autoridades han rechazado la hipótesis de un acto terrorista, y aunque aún se investiga la causa exacta del fuego, algunas versiones locales mencionan el posible uso de pirotecnia o elementos inflamables durante el evento, sin confirmación oficial hasta el momento.

Crans-Montana es conocida internacionalmente por su turismo invernal y la celebración de eventos sociales durante la temporada alta. El desastre ha generado conmoción no solo en Suiza, sino también entre turistas de diferentes países que se encontraban en el lugar para despedir el año al pie de los Alpes.

Las autoridades mantienen la zona acordonada, con restricción de acceso y una zona de exclusión aérea sobre el sitio, a medida que continúan las operaciones de rescate y el proceso para informar a familiares de las víctimas.