Trinidad y Tobago asumió la posición de ser un frente contra Venezuela, asegura Cabello

El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago ha reducido drásticamente el número de permisos de trabajo expedidos a venezolanos, pasando de 4.275 en 2024 a tan solo 757 este año, en el marco de la crisis entre ambos países.Esto representa una disminución de 3.518 permisos o un 82 %, según los datos publicados en el sitio web del ministerio, que mostró que solo se aprobaron dos tandas de permisos para venezolanos reinscritos este año.En 2019, el entonces gobernante Movimiento Nacional del Pueblo, ahora en la oposición, abrió sus puertas a los venezolanos mediante la implementación de un Marco de Registro de Migrantes.Al finalizar este proceso, 16.523 venezolanos recibieron permisos de trabajo de un año en Trinidad y Tobago. Cada año, el Ministerio aprobaba permisos para los venezolanos que se reinscribían.