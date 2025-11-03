Trinidad y Tobago asumió la posición de ser un frente contra Venezuela, asegura Cabello

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este lunes que el Gobierno de Trinidad y Tobago asumió la posición de ser un frente contra el país suramericano, luego de que el Ministerio de Seguridad Nacional de la isla caribeña redujera el número de permisos de trabajo expedido a venezolanos.

“El Gobierno de Trinidad, tristemente para el pueblo de Trinidad y Tobago, ha asumido una posición de ser un frente contra nuestro país”, señaló el número dos del chavismo en una rueda de prensa del PSUV.

Cabello sostuvo que ambos países han tenido buenas relaciones a lo largo de la historia pero que Venezuela ha sido agredida por la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar.

“Venezuela como siempre se reserva las acciones que correspondan, ellos verán qué hacen con los venezolanos que están allá, nosotros tenemos muchos trinitarios aquí y no les hacemos nada malo”, añadió.