Trump advierte a Irán: ‘Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás’

<a href="/tag/-/meta/donald-trump">El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a>, elevó este martes 7 de abril el tono de sus amenazas contra Irán al advertir que <i>'una civilización entera morirá'</i> si el país no cumple con su exigencia de reabrir el estrecho de Ormuz.A través de su red Truth Social,<b> el mandatario afirmó que el desenlace podría ocurrir de forma inminente.</b> <i>'Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá',</i> escribió.Trump no ofreció detalles específicos sobre las operaciones militares, pero previamente ha señalado que Estados Unidos podría ejecutar bombardeos a gran escala contra infraestructuras estratégicas iraníes, incluyendo puentes, centrales eléctricas y otras instalaciones clave, como parte de una ofensiva para forzar el cumplimiento de sus condiciones.El ultimátum, que vence a las 12:00 a.m. del miércoles,<b> exige principalmente la reapertura del estrecho de Ormuz</b> y la renuncia de Irán a desarrollar armamento nuclear.Consultado por periodistas sobre las condiciones exactas del acuerdo, Trump respondió que espera <i>'un acuerdo que sea satisfactorio para mí'</i>, reiterando su postura de presión máxima sobre el régimen iraní.En su mensaje, el mandatario también aseguró que<i> '47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin'</i>, en referencia al sistema político iraní, y sugirió la posibilidad de un cambio de régimen.<i>'Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder',</i> expresó.Las declaraciones se producen en medio de una creciente escalada de tensiones en Medio Oriente, con el estrecho de Ormuz como punto crítico del conflicto y bajo la atención de la comunidad internacional debido a su impacto en el suministro global de petróleo.El mensaje concluyó con una referencia directa a la incertidumbre del momento:<i> 'Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. Dios bendiga al gran pueblo de Irán'.</i>