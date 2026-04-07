Trump advierte a Irán: ‘Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este martes 7 de abril el tono de sus amenazas contra Irán al advertir que “una civilización entera morirá” si el país no cumple con su exigencia de reabrir el estrecho de Ormuz.

A través de su red Truth Social, el mandatario afirmó que el desenlace podría ocurrir de forma inminente. “Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió.

Trump no ofreció detalles específicos sobre las operaciones militares, pero previamente ha señalado que Estados Unidos podría ejecutar bombardeos a gran escala contra infraestructuras estratégicas iraníes, incluyendo puentes, centrales eléctricas y otras instalaciones clave, como parte de una ofensiva para forzar el cumplimiento de sus condiciones.

El ultimátum, que vence a las 12:00 a.m. del miércoles, exige principalmente la reapertura del estrecho de Ormuz y la renuncia de Irán a desarrollar armamento nuclear.

Consultado por periodistas sobre las condiciones exactas del acuerdo, Trump respondió que espera “un acuerdo que sea satisfactorio para mí”, reiterando su postura de presión máxima sobre el régimen iraní.

En su mensaje, el mandatario también aseguró que “47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin”, en referencia al sistema político iraní, y sugirió la posibilidad de un cambio de régimen.

“Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder”, expresó.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente escalada de tensiones en Medio Oriente, con el estrecho de Ormuz como punto crítico del conflicto y bajo la atención de la comunidad internacional debido a su impacto en el suministro global de petróleo.

El mensaje concluyó con una referencia directa a la incertidumbre del momento: “Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. Dios bendiga al gran pueblo de Irán”.