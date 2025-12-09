Trump advierte que los días de Nicolás Maduro “están contados”

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió en una entrevista concedida al portal Politico, y publicada este martes 9 de noviembre, que <b>los días del mandatario venezolano Nicolás Maduro 'están contados'. </b>Si bien no quiso revelar de qué forma la Casa Blanca pondría fin al régimen de Maduro, Trump <b>afirmó que el objetivo de su estrategia hacia Venezuela es que se ‘respete’ al pueblo venezolano, al tiempo que reconoció el apoyo de la comunidad venezolana en Estados Unidos a su tercera candidatura para lograr un segundo mandato.</b>'<b>Quiero que el pueblo venezolano, de los que muchos de ellos viven en Estados Unidos, sea respetado. Ellos votaron por mí, alrededor de un 94%. Es increíble.</b> Estuve en Doral (Florida), a la que le dicen la pequeña Venezuela, allí vive gente increíble. Ellos fueron tratados horriblemente por Maduro', señaló.Trump además <b>acusó a Maduro – como en otras ocasiones - de ser el responsable del flujo de migración masiva hacia los Estados Unidos, y de estar detrás de la banda criminal transnacional Tren de Aragua.</b> También se refirió <b>a la campaña de ataques a presuntas narcolanchas, que dejó más de 81 muertos en el marco de la operación ‘Lanza del Sur’.</b>'<b>Vaciaron sus prisiones para destinarlos a nuestro país. Alrededor de 11,888 asesinos entraron a nuestro país, y el estúpido del [expresidente Joe Biden] los acogió. Los estamos encontrando y metiendo en la cárcel nuevamente. </b>Algunos de ellos son tan maquiavélicos, que no queremos mandarlos de vuelta a su país porque eventualmente encontrarán una vía para regresar. Estos son asesinos a sangre fría. <b>Cada vez que atacamos a una lancha, salvamos las vidas de 25,000 estadounidenses</b>', alegó.