Trump advierte que los días de Nicolás Maduro “están contados”

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió en una entrevista concedida al portal Politico, y publicada este martes 9 de noviembre, que los días del mandatario venezolano Nicolás Maduro “están contados”.

Si bien no quiso revelar de qué forma la Casa Blanca pondría fin al régimen de Maduro, Trump afirmó que el objetivo de su estrategia hacia Venezuela es que se ‘respete’ al pueblo venezolano, al tiempo que reconoció el apoyo de la comunidad venezolana en Estados Unidos a su tercera candidatura para lograr un segundo mandato.

“Quiero que el pueblo venezolano, de los que muchos de ellos viven en Estados Unidos, sea respetado. Ellos votaron por mí, alrededor de un 94%. Es increíble. Estuve en Doral (Florida), a la que le dicen la pequeña Venezuela, allí vive gente increíble. Ellos fueron tratados horriblemente por Maduro”, señaló.

Trump además acusó a Maduro – como en otras ocasiones - de ser el responsable del flujo de migración masiva hacia los Estados Unidos, y de estar detrás de la banda criminal transnacional Tren de Aragua. También se refirió a la campaña de ataques a presuntas narcolanchas, que dejó más de 81 muertos en el marco de la operación ‘Lanza del Sur’.

“Vaciaron sus prisiones para destinarlos a nuestro país. Alrededor de 11,888 asesinos entraron a nuestro país, y el estúpido del [expresidente Joe Biden] los acogió. Los estamos encontrando y metiendo en la cárcel nuevamente. Algunos de ellos son tan maquiavélicos, que no queremos mandarlos de vuelta a su país porque eventualmente encontrarán una vía para regresar. Estos son asesinos a sangre fría. Cada vez que atacamos a una lancha, salvamos las vidas de 25,000 estadounidenses”, alegó.