Trump advierte sobre nuevas operaciones terrestres contra narcotraficantes: ‘Es mucho más fácil’

El presidente Donald Trump reiteró la tarde de este martes 2 de diciembre que Estados Unidos comenzará pronto a realizar ataques terrestres contra redes de narcotráfico.

Trump ofreció estas declaraciones tras una reunión de gabinete, en el que asistió el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien defendió los ataques a las supuestas narcolanchas en el sur del Mar Caribe.

Hegseth resaltó la labor que realizan los militares encargados de las operaciones y ataques. Además, dijo que Estados Unidos está seguro de que en las lanchas se transportaba droga.

El secretario de Guerra planteó que, gracias a las labores de inteligencia, las cuales no identifico ni detalló ellos están seguros de que en las naves se transporta droga.

Las tropas estadounidenses destruyeron al sur del Mar Caribe, cerca a las costas de Venezuela un total de 21 embarcaciones, en las que murieron 81 hombres.

Durante esta intervención Trump aseguró que el año pasado murieron más de 200 mil estadounidenses debido al consumo de las drogas que se envían de esa región a Estados Unidos.

Trump señaló que las operaciones terrestres “son mucho más fáciles” y que las autoridades conocen las rutas, la logística y los lugares donde se encuentran los responsables de la producción.

En este punto de la conferencia de prensa Trump culpó a la administración del expresidente Joe Biden de dejar que ingresaran criminales o asesinos a Estados Unidos. “Los dejaron ingresar al país sin ningún control... también permitieron el ingreso de drogas y ciento de miles de personas murieron cada año, estamos eliminando a esos desgraciados”, dijo.

Trump dijo que no solamente de Venezuela llegan a Estados Unidos las drogas y recordó que por ejemplo en Colombia se produce cocaína. “Luego la venden en Estados Unidos... los que están produciendo están sujetos a nuestros ataques”.