Trump anuncia reapertura del estrecho de Ormuz mientras Israel continúa operaciones en Líbano

Tras anunciar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró este lunes que los barcos ya están “comenzando a moverse” por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial. El mandatario presentó la reactivación gradual del tránsito marítimo como una de las primeras consecuencias del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán. Sin embargo, pocas horas después, el propio ejército estadounidense introdujo cautela al señalar que las restricciones sobre los puertos iraníes continúan vigentes mientras se completan los términos del acuerdo. Las autoridades militares pidieron a las embarcaciones no intentar cruzar la zona hasta que se emitan instrucciones oficiales, reflejando que la implementación del pacto aún enfrenta desafíos operativos y de seguridad.

Ormuz vuelve al centro de la geopolítica mundial

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta debido a que por sus aguas transita una parte significativa de las exportaciones globales de petróleo y gas. La reapertura de esta ruta representa un alivio para los mercados internacionales, que durante las últimas semanas han seguido con preocupación la escalada de tensiones en Medio Oriente y el riesgo de interrupciones en el suministro energético. No obstante, la continuidad de las medidas militares estadounidenses evidencia que la normalización de la navegación todavía no se ha consolidado plenamente.

Persisten las tensiones en Líbano

Mientras el acuerdo entre Washington y Teherán busca reducir los focos de conflicto en la región, Israel dejó claro que no modificará por ahora su estrategia militar en el sur de Líbano. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que las tropas permanecerán desplegadas en las zonas ocupadas y mantendrán las operaciones de seguridad, pese a que el alto el fuego anunciado contempla el cese inmediato de los enfrentamientos en territorio libanés. Según sus declaraciones, las fuerzas israelíes continuarán impidiendo el regreso de habitantes a determinadas localidades y seguirán ejecutando acciones contra infraestructuras consideradas una amenaza para su seguridad. La postura israelí genera interrogantes sobre la viabilidad del acuerdo regional y sobre la capacidad de las partes para trasladar los compromisos diplomáticos al terreno.

Irán exige el fin de los ataques