Trump anuncia reapertura del estrecho de Ormuz mientras Israel continúa operaciones en Líbano

Tras anunciar un acuerdo de paz entre <b>Estados Unidos</b> e <b>Irán</b>, el presidente estadounidense <b>Donald Trump</b> aseguró este lunes que <b>los barcos ya están 'comenzando a moverse' por el estrecho de Ormuz</b>, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial.El mandatario presentó la reactivación gradual del tránsito marítimo como <b>una de las primeras consecuencias del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán</b>. Sin embargo, pocas horas después, el propio ejército estadounidense introdujo cautela al señalar que<b> las restricciones sobre los puertos iraníes continúan vigentes mientras se completan los términos del acuerdo</b>.Las autoridades militares pidieron a las embarcaciones <b>no intentar cruzar la zona hasta que se emitan instrucciones oficiales</b>, reflejando que la implementación del pacto aún enfrenta desafíos operativos y de seguridad.