Trump comparte imagen que muestra a Venezuela, Canadá y Groenlandia bajo la bandera de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en sus redes sociales una imagen generada mediante inteligencia artificial (IA) que simula una fotografía tomada durante una reunión en el Despacho Oval.

En la escena se observa al mandatario conversando con miembros de su equipo, mientras que al fondo destaca un mapa del hemisferio occidental en el que varios países aparecen cubiertos con la bandera estadounidense.

Se trata de un mapa colocado de forma visible detrás del escritorio presidencial, donde muestra a Canadá, Venezuela y Groenlandia, representados bajo el mismo patrón de la bandera de Estados Unidos.

Aunque no se trata de un mapa político detallado, la imagen destaca por su carga simbólica al asociar visualmente a gran parte del continente con el dominio de Estados Unidos.

Hasta el momento, no se ha dado una explicación oficial sobre el significado del mapa ni sobre la intención detrás de la fotografía.

La imagen, sin embargo, podría colocar en el centro del debate el uso de símbolos visuales como herramienta de comunicación política durante la presidencia de Trump, caracterizada por mensajes directos y de alto impacto.