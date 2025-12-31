¿Trump en problemas con la CIA tras revelar una operación secreta? Sus declaraciones generan tensión

Algunos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) manifestaron su molestia luego de que el presidente Donald Trump revelara una operación presuntamente en cubierta en Venezuela, la cual debía mantenerse en secreto.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la operación fue planificada para no dejar vínculos evidentes con el gobierno estadounidense. Sin embargo, fue el propio Trump quien decidió revelar su existencia en declaraciones públicas.

Según el The New York Times, el ataque se hizo público solo después de que Trump lo mencionara durante una entrevista radiofónica el pasado viernes, donde afirmó que Estados Unidos había destruido “una gran planta o instalación de donde salen barcos”.

En días posteriores, ofreció más detalles, señalando que el objetivo era un área donde se cargaban embarcaciones con drogas.

Aunque Trump evitó confirmar qué agencia estuvo detrás del ataque, varias fuentes citadas por el WSJ aseguraron que la operación fue ejecutada por la CIA.

Según el medio, funcionarios de la agencia están decepcionados de que Trump hiciera pública una acción que debía permanecer encubierta o, al menos, carecer de una atribución directa a Washington.

Consideraron problemático que el presidente divulgara públicamente una acción encubierta, ya que este tipo de operaciones suelen depender del secreto y de la negación plausible como parte esencial de su efectividad, añadió el diario.

La revelación ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, marcada por ataques contra supuestas infraestructuras del narcotráfico, sanciones económicas y una creciente presión militar y diplomática sobre Caracas.