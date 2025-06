Trump obliga a Israel a cesar fuego contra Irán y reabre vía diplomática tras 12 días de tensión

Bajo una presión diplomática ejercida por Estados Unidos y Qatar, Israel e Irán acordaron detener los ataques tras casi dos semanas de una intensa escalada militar. La ofensiva, iniciada el pasado 13 de junio por Tel Aviv, pareció entrar en pausa este martes, luego de que el presidente Donald Trump interviniera con dureza para forzar un alto el fuego.

Pese a que la tregua parecía improbable apenas unos días atrás, Trump logró frenar temporalmente la violencia y, con ello, preparar el terreno para retomar el diálogo con Irán. Las negociaciones, previstas para el 15 de junio en Omán y suspendidas por los ataques, podrían reanudarse si la calma se mantiene.

El mandatario iraní, Masud Pezeshkian, celebró el acuerdo con estas palabras: “Estamos presenciando un alto el fuego y el fin de la guerra de 12 días que fue impuesta al pueblo iraní a través de la agresión imprudente y el belicismo del régimen sionista”.

El alto el fuego llega justo después de que fuerzas estadounidenses bombardearan tres instalaciones nucleares iraníes con bombas antibúnker, sin aprobación previa del Congreso. Aunque no hay pruebas claras de que el programa nuclear haya sido detenido, la Casa Blanca sostiene que los daños son significativos.

Para analistas como Daniel Ben Simon, exdiputado israelí, la influencia de Trump fue decisiva. Asegura que el presidente “impuso su decisión a ambos bandos, y especialmente a Netanyahu”. Y añade: “Ha sido casi una humillación que [este martes] le obligara a traer de vuelta a la Fuerza Aérea”.

El giro diplomático también abre una nueva etapa para la Casa Blanca, que había prometido evitar nuevos conflictos militares. Trump buscó disipar las críticas por su incursión militar diciendo desde el Air Force One: “No, si sucede, bienvenido sea, pero no, no lo quiero. Me gustaría que todo se calmara lo antes posible”. Y agregó: “Un cambio de régimen conlleva caos, e idealmente no queremos ver tanto caos”.

Mientras tanto, Irán parece haber ganado tiempo para reestructurar su posición. “Cualquier día que pase de tregua es un día ganado para Irán en términos de tomar un poco el aire”, opinó José Vericat, del Real Instituto Elcano.

Sin embargo, el terreno sigue siendo volátil. La primera jornada del cese al fuego no estuvo libre de tensiones: hubo nuevos intercambios de fuego, cuatro víctimas en territorio israelí y una fuerte advertencia de Trump a Netanyahu, según AP: no habrá más respaldo estadounidense si la ofensiva continúa.

El interrogante ahora es cuánto durará esta tregua frágil, en una región acostumbrada a vivir al borde del colapso.