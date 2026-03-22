Trump recurre a ICE para reducir tiempos de espera en aeropuertos estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) serán desplegados en aeropuertos del país a partir de mañana, en una medida que, según afirmó, busca aliviar las largas filas en los controles de seguridad y apoyar al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

El anuncio fue realizado a través de su red social Truth Social, donde el mandatario defendió la decisión y lanzó fuertes críticas contra el Partido Demócrata, al que acusó de obstaculizar el financiamiento federal necesario para el funcionamiento de los aeropuertos. En su mensaje, Trump aseguró que los agentes de ICE “harán un trabajo fantástico” y anticipó cuestionamientos de sus opositores políticos.

La medida surge en un contexto de crisis operativa en los aeropuertos estadounidenses, marcada por extensos tiempos de espera en los controles de seguridad.

En algunos casos, los pasajeros han enfrentado demoras de hasta tres horas, debido a la escasez de personal en la TSA, agravada por la falta de pagos durante el actual cierre parcial del gobierno federal, según el New York Post.

Según reportes de otros medios internacionales, la paralización presupuestaria, resultado de un enfrentamiento político en el Congreso sobre políticas migratorias y financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, ha dejado a miles de trabajadores sin salario, provocando renuncias y ausencias laborales que han impactado directamente la capacidad operativa en los aeropuertos.

En este escenario, la administración Trump plantea utilizar a los agentes de ICE como apoyo logístico para liberar a los oficiales de la TSA y permitirles concentrarse en tareas críticas como la revisión de pasajeros y equipaje.

No obstante, aún no está completamente definido el alcance de sus funciones, y autoridades han señalado que estos agentes no realizarán labores especializadas como la inspección mediante rayos X debido a la falta de entrenamiento específico, según The Guardian.

El operativo estará bajo la dirección de Tom Homan, quien confirmó que el despliegue comenzará de inmediato, aunque reconoció que los detalles finales del plan seguían en elaboración horas antes de su implementación.

La decisión ha generado críticas desde sectores demócratas, que advierten sobre los riesgos de involucrar a agentes migratorios en espacios civiles altamente concurridos sin la capacitación adecuada.

También han cuestionado el trasfondo político de la medida, en medio de un pulso legislativo que mantiene bloqueados los fondos para seguridad aeroportuaria.

Mientras la Casa Blanca defiende la medida como una solución inmediata ante el colapso operativo, analistas advierten que se trata de una respuesta temporal a un problema estructural más profundo: la dependencia del sistema aeroportuario de acuerdos políticos que, cuando fallan, terminan trasladando sus efectos a millones de pasajeros.