Trump toma control de los ingresos petroleros de Venezuela y redefine el manejo de su economía

Aunque la producción petrolera aumenta y los ingresos muestran una tendencia positiva, <b>los beneficios aún no se reflejan plenamente en la vida cotidiana de los venezolanos</b>.La inflación continúa siendo uno de los principales desafíos económicos del país, mientras que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo permanece elevada.<b>Los salarios siguen rezagados frente al costo de vida</b> y varios sectores estratégicos de la economía mantienen niveles de actividad inferiores a los registrados antes de la crisis.No obstante, algunos indicadores muestran señales de mejora.Datos citados por economistas señalan que <b>la liquidación de divisas en la economía aumentó durante el primer semestre</b>, mientras que la recaudación tributaria y las ventas comerciales también registraron avances.