Una tregua sin consolidación: Bombardeos entre Estados Unidos e Irán dejan al borde del colapso el alto al fuego en Oriente Medio

El actual alto al fuego entró en vigor el pasado 8 de abril con la intención de reducir las tensiones acumuladas entre Irán, Israel y Estados Unidos tras meses de enfrentamientos indirectos y ataques cruzados.Sin embargo, desde el comienzo de la tregua se registraron incidentes constantes. Washington y Teherán intercambiaron acusaciones por maniobras militares, operaciones de inteligencia y acciones contra embarcaciones en el golfo Pérsico. Aun así, Trump evitó durante semanas considerar estos episodios como violaciones formales del acuerdo.La situación comenzó a deteriorarse rápidamente cuando el conflicto en Líbano volvió a intensificarse.Israel incrementó sus operaciones militares contra posiciones vinculadas a Hezbolá y ordenó evacuaciones en suburbios chiíes del sur de Beirut. La medida generó una fuerte reacción de Irán, principal aliado regional del movimiento libanés.Teherán advirtió entonces que cualquier ampliación de la ofensiva israelí tendría consecuencias directas sobre las negociaciones que mantenía con Washington.