Venezuela acusa a EE.UU. de crear con IA el video sobre ataque a embarcación en el Caribe

El <b>Gobierno de</b> <b>Venezuela</b> acusó al de <b>Estados Unidos </b>de c<b>rear con inteligencia artificial el video publicado</b> este martes por el presidente del país norteamericano,<b><a href="/tag/-/meta/donald-trump"> Donald Trump</a></b>, con imágenes del anunciado ataque contra una embarcación que, según Washington, <b>trasladaba drogas y había salido de la nación suramericana</b>.A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que 'parece' que el secretario de Estado de EE.UU., <b><a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a></b>, 'sigue mintiéndole a su presidente' y, 'luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA'.<i>'Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza'</i>, agregó el ministro, quien compartió en su canal de Telegram el video publicado por el mandatario estadounidense.Este martes, Trump divulgó en su cuenta de Truth Social <b>un video del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil</b>.El mandatario norteamericano aseguró que <b>las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano <a href="/tag/-/meta/tren-de-aragua">Tren de Aragua</a></b> -organización que fue designada como terrorista por su Administración- durante un 'ataque cinético' contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico.Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el <b><a href="/tag/-/meta/pentagono">Pentágono </a></b>había señalado a <b>EFE </b>que el ataque fue realizado en el sur del Caribe contra una embarcación con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operada por narcoterroristas, y la misma información fue publicada en la cuenta oficial del secretario de Estado, Marco Rubio.<b>Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela </b>para, dijo, combatir el tráfico de drogas que 'contaminan' las calles del país norteamericano.El presidente venezolano,<b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro"> Nicolás Maduro</a></b>, advirtió este lunes que su país enfrenta la que considera la 'más grande amenaza que se haya visto' en América 'en los últimos cien años', y aseguró que su nación se declararía 'en armas' si 'fuera agredida'.