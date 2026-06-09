Venezuela libera a 54 militares detenidos mientras crecen denuncias por derechos humanos

Las excarcelaciones ocurren en un contexto complejo para la administración venezolana, que <b>enfrenta cuestionamientos por las condiciones de reclusión y las denuncias de violaciones a los derechos humanos</b> dentro del sistema penitenciario.Diversas organizaciones han documentado casos de hacinamiento, problemas de salud, retrasos procesales y restricciones para familiares de los detenidos.<b>Ana Leonor Acosta</b>, portavoz de la <b>Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia</b>, pidió que las liberaciones se extiendan al resto de los centros penitenciarios y recordó la situación de numerosas mujeres privadas de libertad que permanecen alejadas de sus hijos y familiares.