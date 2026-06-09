Venezuela libera a 54 militares detenidos mientras crecen denuncias por derechos humanos

El gobierno de Venezuela autorizó este martes la liberación de 54 militares que permanecían detenidos por causas consideradas políticas por organizaciones defensoras de derechos humanos, una medida que se produce en medio de una creciente presión sobre las autoridades por la situación de las cárceles y las denuncias de abusos contra los reclusos. La información fue confirmada por familiares de los beneficiados y por agrupaciones como la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Entre los liberados figuran tres mujeres que permanecían recluidas en distintos centros penitenciarios del país.

Militares vinculados a presuntas conspiraciones

Según Gonzalo Himiob, directivo de la ONG Foro Penal, la mayoría de los excarcelados estaba relacionada con la denominada operación “Brazalete Blanco”, una supuesta conspiración militar denunciada por organismos de inteligencia venezolanos hace cuatro años. Los detenidos permanecían en instalaciones como la cárcel militar de Ramo Verde y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Entre los casos más conocidos se encuentran el mayor Reinaldo Finol, acusado de espionaje en instalaciones petroleras; el sargento José Sánchez Chacón, procesado tras difundir un mensaje crítico sobre las condiciones de las unidades militares; y la teniente Karen Gómez, señalada por presuntos actos de sabotaje contra el sistema eléctrico. Hasta el momento, las autoridades no han aclarado si los liberados recibieron libertad plena o medidas cautelares mientras continúan sus procesos judiciales.

Presión por la situación de los presos

Las excarcelaciones ocurren en un contexto complejo para la administración venezolana, que enfrenta cuestionamientos por las condiciones de reclusión y las denuncias de violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Diversas organizaciones han documentado casos de hacinamiento, problemas de salud, retrasos procesales y restricciones para familiares de los detenidos. Ana Leonor Acosta, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, pidió que las liberaciones se extiendan al resto de los centros penitenciarios y recordó la situación de numerosas mujeres privadas de libertad que permanecen alejadas de sus hijos y familiares.

Muertes bajo custodia elevan la preocupación

El debate sobre la situación carcelaria cobró fuerza tras varios casos que han generado conmoción dentro y fuera de Venezuela. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que al menos 21 personas han fallecido bajo custodia estatal desde marzo de este año. La organización también reportó 181 muertes en centros penitenciarios durante 2025 y otras 149 en 2024, cifras que han alimentado las críticas sobre las condiciones de detención en el país. Uno de los episodios más comentados fue el caso de Víctor Hugo Quero, cuya muerte generó una fuerte reacción pública después de que su familia pasara meses intentando conocer su paradero.

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El futuro de los presos políticos