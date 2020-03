Exhumaciones revelan ausencia de restos bajo lápidas

Bajo algunas lápidas en el Jardín de Paz, con nombres de las personas fallecidas durante la invasión de Estados Unidos, los especialistas no han encontrado restos humanos. Han hallado otros en áreas sin lápidas

Las exhumaciones en el Jardín de Paz de restos de víctimas de la invasión han sacado a la superficie realidades que van más allá del objetivo principal de la diligencia.

Lo que parecía un trabajo delicado, pero sencillo para los especialistas del Instituto de Medicina Legal, de la Fiscalía de Femicidio y Homicidio de la Región Metropolitana y, incluso, para la propia Comisión 20 de Diciembre de 1989 ha terminado en un rompecabezas.

Después de casi mes y medio de labores, el equipo de especialistas ha detectado que, en algunos casos, debajo de las lápidas con los nombres de las personas fallecidas durante la invasión de Estados Unidos no hay restos humanos y en áreas sin lápidas han encontrados restos óseos. Eso sí, todo dentro de los 40 metros de largo y ocho de ancho que mide la fosa común, donde fueron enterrados los 123 cuerpos de personas víctimas de la intervención militar del país norteamericano.

Hasta el momento han descubierto que debajo de cuatro lápidas no hay restos humanos.

Es una realidad que no estaba en los cálculos del Ministerio Público como tampoco de la Comisión 20 de Diciembre y que altera el proceso, tanto en el plano legal como en el campo.

Las exhumaciones se iniciaron el pasado 20 de enero, a raíz de una solicitud que hizo la Comisión 20 de Diciembre en el 2018 para reabrir 14 casos de víctimas de la invasión que fue concedida por el Segundo Tribunal Superior.

El trabajo de excavación y exhumación se haría inicialmente en las áreas, donde estaban los restos de las personas, cuyo caso se ordenó, sin embargo, ante este escenario descubierto en campo el Ministerio Público y la Comisión 20 de Diciembre han decidido excavar toda la fosa común. Hasta este viernes se habían encontrado 53 restos humanos, de los cuales un poco más de 10 habían sido exhumados y enviados al laboratorio para los respectivos análisis de ADN y que forman parte de los 14 casos que ordenaron reabrir.

El Ministerio Público y la Comisión 20 de Diciembre analizan el marco legal del proceso para determinar si exhuman los 123 restos humanos y así corregir esas inconsistencias que han detectado con las lápidas. La decisión no se ha tomado.

En estos momentos no hay una explicación precisa del porqué debajo de esas lápidas no hay restos humanos y parte del trabajo del Ministerio Público y la Comisión 20 de Diciembre de 1989 es determinar que los restos humanos que están enterrados en esa fosa común coincidan con el listado de los nombres, es decir con cada una de las lápidas.

Una rigurosidad que obligaría a las autoridades a exhumar todos los cuerpos enterrados en la fosa común para realizar las pruebas de ADN y cotejarlas con los familiares. En otras palabras, reconstruir todo el trabajo que se hizo entre marzo y mayo de 1990 cuando se dieron las primeras exhumaciones para determinar la identificación de los restos humanos que habían sido enterrados en la fosa común.

La Comisión 20 de Diciembre inició el pasado jueves el proceso de informarles a los familiares de las víctimas que debajo de algunas lápidas no hay restos humanos. Una labor que para la Comisión no es fácil porque son familias que por 30 años han llevado flores a las lápidas y, ahora, se enteran de que debajo no estaba el cuerpo de su hermana, hijo, padre o madre.