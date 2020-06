'Las protestas son un problema emblemático del racismo sistémico'

Las multitudinarias protestas en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd, ciudadano afroamericano que murió por asfixia a manos de un policía blanco en el estado de Minneapolis, se arraigan a una larga historia en ese país, que desde hace siglos se debate en la lucha contra el racismo. No obstante, las legítimas marchas en reclamo de los derechos de la población negra parecen haber sido infiltradas por grupos con intereses ajenos, que ocasionaron saqueos por una semana consecutiva a pesar del toque de queda instaurado en las zonas afectadas. La sociolingüista y escritora panameña Leticia Thomas tiene más de 40 años de vivir entre Panamá y Nueva York. Es miembro del Foro Afroantillano, y desde esa perspectiva nos da su punto de vista sobre los hechos que han desestabilizado a la potencia mundial.

Leticia Thomas tiene más de 40 años de vivir entre Panamá y Nueva York. Cedida

¿Cuál es la razón de los saqueos en Estados Unidos?

Los saqueos generalmente son producto de la oportunidad de hacerlo. Pero debemos tener mucho cuidado. No se puede asociar a los que protestan con los que saquean. Son dos grupos diferentes. Muchas veces cuando hay protestas nutridas, hay quienes se aprovechan de la situación. Por un lado, se piensa que hay elementos que buscan fomentar el desorden que se infiltran en las protestas pacíficas y que están causando los disturbios. Por otro lado, históricamente, hay gente que se aprovecha para saquear cuando hay protestas, ya que los policías se encuentran en el área de las manifestaciones y los comercios están descuidados. Los saqueos surgen generalmente por el resentimiento existente en las comunidades pobres. Ya sea por frustración, enojo o pobreza, ha habido una historia de saqueos cuando ocurren este tipo de protestas masivas. No obstante, a final de cuentas lo importante de las protestas será su motivación y no el saqueo. Por ejemplo, en el caso del saqueo durante la invasión del 20 de diciembre aquí en Panamá, la gente recuerda la acción, las víctimas, los mártires, no el saqueo.

¿Por qué se ha contagiado a varios estados?

Porque este problema no se trata de un solo incidente. Es un problema emblemático del racismo sistémico. Es cierto que más de la mitad de los 50 estados han experimentado protestas y por esa razón sus gobiernos han declarado toques de queda para evitar el tránsito nocturno. Esto ha ocurrido en varios estados, porque la brutalidad policial es un mal experimentado en varios estados. Hay demasiada desigualdad en casi todos los estados, sino en todos. Las protestas buscan enfatizar que las “vidas negras importan” (Black Lives Matter), y muchas de las personas que acuden a la marcha son blancas. Hay negros, blancos, latinos y asiáticos que participan en las protestas. Todos ellos están hastiados; hay una generación de jóvenes que no pretende seguir viviendo en ese ambiente de discriminación e injusticia contra ellos y otros miembros de su comunidad.

¿Hay motivos para pensar que tiene tintes políticos?

Es una cuestión de derechos, derechos civiles, derechos humanos. El presidente Donald Trump dice que la culpa es de Antifa (antifascistas) porque él es derechista. Pero hay quienes piensan que son los derechistas y creyentes en la supremacía blanca quienes se inmiscuyen para dañar las protestas; no hay pruebas de ninguna de las dos instancias. A final de cuentas, los protestantes están interesados en un cambio en cuanto a las políticas brutales de la policía. Son protestas en busca de justicia en la sociedad para los grupos minoritarios del país.

En otras latitudes se presentan desigualdades, ¿cómo se trasladan esas conductas de saqueos a otros lados?

Repito que no debemos confundir las protestas con los saqueos. Las protestas suceden por el sentimiento de opresión que viven los participantes y los que se solidarizan con ellos. Pero no podemos estar de acuerdo con los saqueos, no son parte de la protesta legítima para defender los derechos de los afroamericanos quienes se preparan con consignas, pancartas, etc. Los que cometen el vandalismo, quienes están haciendo los saqueos, no son los de las manifestaciones.

¿Cómo contrarrestan estas situaciones en momentos de caos?

En este momento se preguntan por qué los otros policías que participaron en el arresto y posterior muerte de George Floyd, no han sido arrestados. Recientemente, la familia ordenó hacer un examen forense, aparte del oficial, en el que se determinó que había sido un homicidio a causa de asfixia, en comparación con el examen oficial que no fue tan detallado. Aun así, los cómplices no han sido arrestados a pesar de que fueron despedidos de la Policía. Sin justicia no hay paz, es la consigna. Llegó un momento que desbordó la situación. En Estados Unidos la comunidad afroamericana ha estado a la vanguardia en la defensa de los derechos de los afrodescendientes en la diáspora. Me parece que, en otras partes del mundo, ellos lo han visto como un modelo a seguir para que se hagan respetar sus derechos. Creo que en Panamá el racismo es más sutil. No se da como allá, que el racismo ha sido legislado por muchos años y no se ha podido superar, aunque a simple vista hay muchas personas de la comunidad que han llegado a cargos muy importantes, como el presidente Barack Obama, por ejemplo. Siempre en las comunidades pobres mucha gente siente que no tiene una oportunidad. Los marginados tienen dificultades para lograr oportunidades. Es la cultura de la pobreza, es difícil salirse sin apoyo para lograrlo. Igual aquí en Panama. Tenemos gente que no se ha educado, que sufre la marginación social.

¿De qué forma afectará esto a la recuperación económica del país?

Irónicamente, muchos de estos negocios aún estaban cerrados por la pandemia o estaban a punto de re-abrir. Con esto, han podido mover toda la mercancía de una vez. Para la gran mayoría de los negocios saqueados, sus pólizas de seguro se encargarán de reembolsarles las pérdidas. Para las aseguradoras, es otra cosa.

¿Cómo se siente la comunidad afro cuando estos reclamos justificados derivan en saqueos?

Por supuesto que la comunidad no se siente bien. Pero también tenemos que tener claro que como no le tienen confianza al sistema, no les sorprende que se intente sabotear la causa para tornarla negativa. Tanto los afroamericanos como los blancos que marchan con ellos –que en algunos casos los últimos los superan en número en las marchas– insisten que los saqueadores no los ayudan en la causa. Dicen que les dañan la protesta y deshonran el nombre de George Floyd; incluso la familia de la víctima salió a decir que no están de acuerdo con ello.

¿Cómo afectan estos hechos la reelección de Trump?

Es interesante, porque faltan cinco meses para las elecciones. Esto no se está viendo bien, debería ser el periodo de campaña más fuerte en circunstancias normales. Pero todo le ha salido mal. Primero le pegó el Covid-19 y una parte importante de la población piensa que Trump es culpable por no actuar a tiempo; luego, el impacto sobre la economía del país que está afectando su base política, cuando él había prometido una mejor economía que el presidente anterior, y ahora estas protestas... Aunque él ha declarado públicamente que es el presidente de la ley y el orden, no ha logrado detener lo que está sucediendo.

¿Los demócratas sacarán provecho de esto?

No creo que están sacando provecho. Lo que está sucediendo afecta a ambos partidos políticos.

Lo importante para los demócratas sería motivar a los votantes demostrando que tienen una oferta verdaderamente diferente.

¿Cómo califica la idea de Trump de militarizar las calles para controlar los disturbios?

Es una mala idea, esa no es función de los militares. Para eso están la policía y la armada nacional que ya se han desplazado. ¿Qué van hacer los militares, tirar bombas y llevar tanques? Ellos no están instruidos para controlar el público en su propio país. Me parece muy mala idea enviar las fuerzas armadas a atacar al pueblo.