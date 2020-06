El precio de la ayuda económica gubernamental en tiempos de pandemia

La ayuda de $100 que ofrece el gobierno a las familias es insuficiente, porque no cubre las necesidades mínimas. No llega ni al 50% del costo de la canasta básica.

Héctor Huertas. Abogado Pertenece a la Corporación de Abogados Indígenas de Panamá y al Centro de Asistencia Legal Popular de Panamá. Es uno de los defensores de los derechos indígenas.

El gobierno anunció recientemente que elevará a $100 la ayuda económica. ¿Considera que la cifra permite cubrir las necesidades básicas de alimentación en una familia?

Me parece que la ayuda económica, ya sea en bono o en todas sus modalidades, de $100 a 167 mil familias es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de una familia sin trabajo, sin movilidad y sin alternativas, amén de que no es ni el 50% de la canasta básica.

Algunas personas han considerado que el gobierno puede ofrecer hasta $300 mensuales. ¿Considera factible ese monto?

El presupuesto del Estado aprobado para 2020 es de $23,000 millones y la ayuda en bonos a las familias, en los tres meses, no sobrepasa los $100 millones. Argumentar que el presupuesto se vio afectado no es del todo cierto. Es económicamente factible elevar a $300 sin poner en peligro la economía. La ayuda a la banca y a los sectores productivos es mayor que a las familias y estos sectores no se han visto afectados de forma considerable, al contrario, los panameños estamos subsidiando su supuesto impacto.

A pesar del crecimiento económico del país en los últimos años, Panamá es el que menos ayuda social ofrece a su población. Solo supera a Colombia. ¿Cómo analiza esta realidad?

A diferencia del resto de los países de la región, en los últimos años Panamá ha experimentado un crecimiento económico por encima del 4% y en crisis anteriores, como la inmobiliaria en Estados Unidos, que afectó al mundo, Panamá no sintió el efecto y se incrementó el costo a las familias panameñas. Entonces, luego de tres meses del inicio de la pandemia y préstamos por alrededor de los $3,000 millones, es obvio que el gobierno antepone la salud de los panameños a sus compromisos económicos preelectorales, especialmente porque tenemos a los sectores económicos argumentando que se debe priorizar la economía, sin embargo, los más afectados son los emprendedores pobres. Mientras el gobierno vea la cosa pública como su botín político, las medidas sociales, aun en la pandemia, no son su prioridad.

¿Considera que el país cuenta con suficientes fondos para incrementar la ayuda económica?

Es matemática sencilla. Un país con una población de 4 millones de personas, un crecimiento económico sostenido y un presupuesto que supera los $20,000 millones, cuenta con suficientes recursos económicos. La prueba está en que la planilla del Estado se ha incrementado, la corrupción se mantiene y las prebendas diferenciadas de políticos no han sufrido un desmejoramiento. Amén del salario inmoral del administrador de la Autoridad del Canal de Panamá.

Ya vamos para tres meses desde que se decretó la emergencia nacional por la crisis sanitaria, ¿cómo analiza la estrategia gubernamental para la entrega de la ayuda económica?

La estrategia del gobierno es sectaria, confusa e inhumana. Cuando permites que fondos sean utilizados por representantes y diputados, la corrupción y el clientelismo se anteponen a medidas generalizadas. A esto se suma que prioriza los supuestos efectos a la economía y convierte el bono en una especie de lotería que deshumaniza la ayuda, especialmente cuando proteges a la banca y a sectores económicos a costa del hambre del pueblo. En conclusión, los intereses económicos se anteponen al derecho a la alimentación.

Uno de los problemas que enfrenta Panamá durante esta pandemia es que no tiene Banco Central, por lo tanto, no puede emitir moneda, sino que debe pedir préstamos.

Rolando Gordón. Economista Es catedrático de la Universidad de Panamá, fue decano de la Facultad de Economía y director del Centro de Investigaciones Económicas

El gobierno anunció recientemente que elevará a $100 la ayuda económica. ¿Considera que la cifra permite cubrir las necesidades básicas de alimentación en una familia?

Hay que tomar en cuenta que el costo de la canasta básica familiar anda por el orden de los $306 para alimentar a una familia de cuatro personas, papa, mamá y dos hijos. Entonces, le estamos dando $100, es decir le estamos dando un tercio del costo básico familiar y eso no es suficiente.

Algunas personas han considerado que el gobierno puede ofrecer hasta $300 mensuales. ¿Considera factible ese monto?

Tiene que ser factible porque ese es el costo de la canasta básica familiar. Lo que pasa es que las personas no comprenden que la canasta básica de alimentos está construida científicamente en base a estudios para elegir los productos que más consume la población, especialmente la de bajos ingresos. Entonces, ¿cuántas son las calorías necesarias para que cuatro personas se mantengan con, por lo menos, las condiciones mínimas para las actividades económicas? En otras palabras, se busca que las personas consuman las calorías suficientes para mantenerse bien. Es el monto que se ha debido dar.

A pesar del crecimiento económico del país en los últimos años, Panamá es el que menos ayuda social ofrece a su población. Solo supera a Colombia. ¿Cómo analiza esta realidad?

Como economista la analizo desde el siguiente punto de vista. Hay una tesis, que no he podido comprobar, pero considero que es correcta desde lo teórico, el problema es que Panamá no tiene Banco Central y por ende no puede emitir dinero. Todos los países han emitido dinero para palanquear la ayuda económica a la población. Estados Unidos ha emitido una cantidad de dinero y Europa lo mismo. Panamá, la única manera en que puede hacerlo es pidiendo prestado, porque el dólar no lo podemos emitir. Otra cosa en la que el gobierno ha fallado es en que no le ha dicho a la población si hasta el momento los préstamos que ha anunciado con los distintos organismos internacionales, se han concretado. Es decir, ¿ya le dieron los préstamos o todavía están en trámites?, y quizás en estos momentos no tengan suficiente dinero para la ayuda económica. Se habló de que le darán $1,000 millones a las empresas privadas, pero las personas creen que ya se los dieron, y yo tengo entendido que no, porque es un préstamo que no se ha concretado. La semana pasada salió en los periódicos que se había concretado la firma del contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo por $300 millones ($150 millones para la pequeña y mediana empresa y $150 millones para el sector agrícola), y eso se había anunciado hace dos meses.

¿Considera que el país cuenta con suficientes fondos para incrementar la ayuda económica?

Bueno, en estos momentos no creo que cuente con suficientes recursos, porque los ingresos han bajado, pero reitero que el problema es que Panamá no emite moneda, y por ello debe enfrentar el problema de tener que pedir prestado, pero ¿cuántos de esos préstamos se han concretado?, es decir, que ya se firmaron y van entregar el dinero. Se ha hablado de millones y las personas piensan que el gobierno los tiene, pero todavía no he visto publicado que se firmaron esos contratos, solamente los primeros $300 millones del BID. Una cosa es anunciar públicamente que vas a pedir $1,000 millones prestados y otra cosa es saber qué tiempo duran los trámites. El gobierno no tiene una buena comunicación sobre esos aspectos, de manera que uno pueda determinar qué se ha firmado hasta el momento y cuándo tendrá esos fondos.

Ya vamos para tres meses desde que se decretó la emergencia nacional por la crisis sanitaria, ¿cómo analiza la estrategia gubernamental para la entrega de la ayuda económica?

Te repito, el gobierno habló de muchos millones y las personas están convencidas de que esos fondos están. Como economista estoy convencido de que el gobierno no ha recibido todos esos fondos que ha anunciado en préstamos, entonces enfrenta dificultares para dar respuesta. Hay que recordar que el presupuesto de la nación es solo eso, un presupuesto, un dinero que no existe y se obtiene en la medida en que las personas pagan los impuestos, y las recaudaciones han caído bastante. Hace falta información veraz del gobierno sobre esos préstamos que ha anunciado.