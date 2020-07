La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), llevan adelante la campaña "Somos lo mismo", que tiene como objetivo fomentar la solidaridad e integración entre los nacionales y los extranjeros. En este marco, se efectuó hoy el foro: "¿Cómo combatir la xenofobia desde el periodismo?", bajo la conducción de la periodista Adelita Coriat.

Los panelistas encargados de desarrollar el conversatorio fueron Jaime Abello, director general y cofundador de la Fundación Gabo; Sabrina Bacal, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo y Sibylla Brodzinsky, oficial regional de comunicaciones de Acnur para América Latina y México.

Abello abordó cómo los profesionales de la comunicación deben abordar los temas relacionados a la migración.

"Dentro de los problemas que tiene la sociedad, específicamente el desplazamiento de seres humanos es una situación que ha existido siempre, pero hoy día ha ido adquiriendo una importancia extraordinaria en la agenda pública del mundo entero", opinó.

El cofundador de la Fundación Gabo señaló que para efectuar coberturas relacionadas a la migración, se necesita formación y apoyo para que los profesionales de la comunicación ayuden a comprender la complejidad de esta problemática, que se ha complicado debido a la pandemia de covid-19.

Abello indicó que es vital que el periodismo vaya en dirección hacia la humanización. "Hay que humanizar a los migrantes al no reducir sólo a cifras. No hay que usar clichés para referirse a ellos. No se debe etiquetarlos por su nacionalidad. La campaña de 'Somos lo mismo' busca transmitir este mensaje, y una de las formas de traducirlo al periodismo es narrar historias humanas".

Sabrina Bacal explicó, por su parte, el tratamiento de la crisis migratoria en el periodismo local y expuso algunos de los retos que enfrentan los medios en la actualidad.

"Panamá, siendo un país de tránsito y un lugar donde han concluido distintas migraciones, uno esperaría que aquí se estuviera acostumbrado a la migración y en cierto sentido así es. El istmo le da oportunidad a todos los migrantes. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido un fenómeno social y económico que no ha venido acompañado de la creación de empleos. Esto ha causado tensiones alrededor de los extranjeros. El periodismo, en este contexto, ha avanzado en la dirección correcta", sostuvo.

La presidenta del Consejo Nacional de Periodismo aseguró este martes que existe una toma de conciencia en el periodismo local sobre la importancia de humanizar a los migrantes. "La labor de organizaciones como Acnur, entre otras, ha sido vital en ese aspecto".

Por su parte, Sibylla Brodzinsky manifestó la importancia de generar empatía a través de las historias de los refugiados desde el periodismo. Sin embargo, consideró que "es importante contar historias, pero también es esencial apoyarse de las cifras".

Antes de finalizar, los panelistas recordaron la importancia de fomentar la relación entre periodistas y expertos para abordar estos temas.