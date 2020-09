MEF sugerirá ajuste de $33.8 millones al presupuesto de 2021 para la UP

Luego de que estudiante cerraron el pasado lunes, la vía Transístmica en rechazo a la reducción presupuestaria para la Universidad de Panamá (UP), este martes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la casa de Octavio Méndez Pereira, contará con $33.8 millones adicionales, es decir, que totalizará en $327.8 millones.

Inicialmente, la UP solicitó ante al MEF $385 millones como presupuesto de 2021, un aumento del 31% con respecto al año en curso; sin embargo, la UP al sustentar el presupuesto sugerido por el MEF ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el mismo asciende a $294 millones.

Estudiantes protestan en rechazo al recorte presupuestario de la UP Lee más

Carlos González, director de Presupuesto de la Nación del MEF mediante un comunicado de prensa aclaró que "el mismo, al igual que el de las otras instituciones del Estado, se realizó en condiciones económicas normales y sin tomar en cuenta que Panamá y el mundo enfrentarían los estragos causados por la covid-19".

Mediante el escrito, el MEF detalló que con base en los reportes de la Dirección General de Ingresos (DGI), en los meses de marzo, abril y mayo de 2020 los ingresos corrientes del Estado cayeron $881.5 millones con respecto a la programación presupuestaria por los impactos adversos de la pandemia.

González, puntualizó que el rector de la UP, Eduardo Flores, ha señalado que solicitará una revisión de su presupuesto, lo cual es viable, ya que la casa de estudio cuenta con recursos obtenidos por la venta de activos en años anteriores que superan los $85 millones.

"Los proyectos prioritarios que la UP desee incorporar o revisar en este presupuesto van a recibir todo el apoyo del MEF y estoy seguro que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional también hará lo mismo", destacó González.

En la reconsideración que solicitará Flores están la construcción de la Facultad de Medicina y de Enfermería, debido a que es un proyecto que viene desde hace cinco años, y que por sugerencia de la Presidencia de la República fue incluido en el presupuesto general del próximo año. "En Economía y Finanzas no sabemos qué es lo que ha sucedido, si fue un error, pero no nos han colocado el dinero asignado a esa construcción", señaló el rector de la UP.