'La tecnificación del sistema penitenciario es el legado que deseo dejar'

Carlos González Rojas es criminalista de profesión. Llegó a encargarse de la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario en junio de 2020, una institución con enormes debilidades que quedaron expuestas después de la masacre de La Joyita, un enfrentamiento con armas de fuego y blanca en el que perecieron 13 presos.

Es consciente del reto que tiene por delante para mejorar la institución. Está apostando por la tecnificación del sistema para agilizar los procesos penales, y gestionar de manera oportuna libertades y programas de resocialización.

En una conversación con La Estrella de Panamá se refirió al manejo de la pandemia en las cárceles, en donde se han reportado 6 víctimas y más de 2,129 contagios, de los cuales se han recuperado 1,831.

La construcción de nuevas infraestructuras carcelarias, la carrera penitenciaria, la reactivación de las visitas y el hacinamiento también están en la agenda de la conversación con González.

¿Cómo se ha manejado la contención del virus dentro de las cárceles?

Tenemos 1,831 privados recuperados de una población de 2,129 contagiados. Es una parte mínima de la población penitenciaria que suma 17,760 detenidos. El 86% de los contagiados se ha recuperado.

¿Cuántos muertos?

Nuestra tasa de mortalidad está por debajo del 0%. Se han dado tres decesos dentro de los centros, de casos que se encontraban en constante monitoreo de los médicos. Hay tres personas más que estaban siendo atendidas en los centros hospitalarios.

¿A cuánto asciende el hacinamiento en los centros penitenciarios?

En conjunto con el Ministerio de Gobierno se han gestionado liberaciones anticipadas para minimizar el hacinamiento. Llevamos 650 prisiones domiciliarias. Por parte del Ejecutivo se han otorgado 293 rebajas de pena. Y se espera que las medidas continúen entre los presos que tienen más de las dos terceras partes de sus penas cumplidas. También para aquellos que tengan alguna enfermedad, y que en su caso pueda aplicarse un depósito domiciliario.

“Se están realizando los estudios, pero no solamente de la carrera penitenciaria, también de la Ley 45 que trata sobre toda la estructura del sistema penitenciario”

¿Cuándo se reactivarán las visitas en las cárceles?

Esto irá de la mano con las aperturas de algunas actividades que está haciendo el Ministerio de la Salud (Minsa). El Sistema Penitenciario Nacional ha estado gestionando la apertura de actividades que beneficien a los privados de libertad, que han tenido muchas restricciones, que han estado alejados de sus familiares y de sus abogados. De vuelta a la nueva normalidad, como se dice ahora, se están adecuando áreas con lavabos. De igual forma, se están elaborando una especie de cuadros escalonados para que los presos pueden tener acceso a sus familiares.

Pero por la situación de pandemia, solo un familiar podría acudir a la visita para que no haya aglomeración en los centros. Todo se hará siguiendo los protocolos del Minsa, con equipos de bioseguridad y con las mascarillas de manera permanente. En el área de visita habrá gel alcoholado para la desinfección de las manos. De igual manera, el lavado de manos.

¿A partir de cuándo se reactivarán las visitas?

Queremos que sea posiblemente para finales de la próxima semana (la semana en curso) el inicio de las visitas. Pero todo irá de la mano de las adecuaciones que se realicen en los centros. Así que posiblemente no van a ser todos los centros en donde se inicie con la visita. Lo más seguro es que será para la primera semana del mes continuo.

¿Cuáles serán esos centro donde se dé inició a las visitas?

Por lo menos, el Complejo Penitenciario La Joya. La Joyita que tiene un área para visita de los abogados. La Nueva Joya y La joya, que también tienen un sector adaptado. En el interior del país algunos centros que se encuentran fuera de la covid-19. Hay otros centros en donde todavía mantenemos contagios, por lo que no podremos iniciar las visitas para evitar la propagación del virus.

¿Cuál es el estatus del proyecto de la carrera penitenciaria?

Se están realizando los estudios, pero no solamente de la carrera penitenciaria, también de la Ley 45 que trata sobre toda la estructura del sistema penitenciario. Se están realizando las evaluaciones para saber si se necesita presentar un proyecto o no. Se están realizando los análisis de ambas leyes para ver la posibilidad de que esto se dé o no dentro de este periodo.

¿Cómo ha sido la seguridad de las cárceles en medio de la pandemia?

Se ha redoblado. Se está haciendo supervisión de todos los funcionarios que se encuentran dentro del sistema: custodios, administrativos, técnicos e incluso, de los agentes de la policía. Esto ha dado resultado. Aquel funcionario que sea sorprendido en acto delictivo, de corrupción será puesto a órdenes de las autoridades. Al mismo tiempo, se le gestiona la investigación interna para proceder con su separación o destitución. También estamos siendo muy estrictos para evitar que ingresen artículos prohibidos.

La requisa para los familiares que entregan los valores es férrea. No es en este punto por donde se ingresan artículos prohibidos...

Le puedo decir que hay un redoble de seguridad. Incluso, hay algunos funcionarios que están en detención preventiva mientras el Ministerio Público procesa su expediente. También se está trabajando en la delimitación de los predios del complejo La Joya, que es donde ocurre la mayoría de los casos.

Hay situaciones de invasiones de tierras, en donde se deforesta para construir viviendas, lo que crea una situación de inseguridad para el centro, porque otra de las maneras en que se hace inclusión de artículos es lanzamientos hacia el penal. Son personas que logran lanzar por encima de las cercas bolsas y envoltorios con drogas y celulares. Pero han sido detectados a tiempo y enviados a las autoridades para las investigaciones.

El puesto que asumió es complicado, ¿lo sabe?

Es un reto, pero no por ello vamos a dejarnos caer. Es una institución que trae falencias de arrastre. Pero, esto nos da impulso para gestionar muchas actividades.

¿Algún proyecto que le gustaría dejar como legado de su paso por el sistema?

El proyecto de agua potable que esperamos completar en tres etapas, en 13 meses. Este un problema que data de muchos años. De igual manera, me interesa mejorar la estructuración de la entidad para beneficiar a la población penitenciaria, establecer los protocolos de las diferentes actividades, de las juntas técnicas y personal de seguridad. Queremos ir hacia la tecnología de la institución para ayudar a agilizar los procesos, el ingreso de las personas, y gestionar con tiempo oportuno las libertades y los procesos. Esto es que lo que queremos dejar como legado: la tecnificación de la dirección general del sistema penitenciario.

¿Esto ayudaría a desarticular bandas?

Cuando tecnifiquemos, podemos llegar a la evaluación cibernética y gestionar investigaciones de los elementos que están dentro. Al establecer un perfil real de los privados, en vías de gestionar su reinserción a la sociedad, también podemos establecer las medidas para desarticular esta situación que se mantenía. Esto iría de la mano de una conversación que se pueda tener con los privados para conocer la inquietud y el interés de cada uno, pero por separado. La idea es poder reinsertarlos a la sociedad. Esta es una labor titánica; que podamos reinsertar dos de diez es un logro muy grande y una satisfacción para el sistema.

¿Qué méritos tiene para dirigir el sistema penitenciario?

El conocimiento de los privados de libertad, mi carrera. Soy criminalista y conozco el tema penitenciario y el manejo de la delincuencia. Nuestro conocimiento será usado en beneficio de la población penitenciaria.

¿Hay proyectos carcelarios en marcha?

Estamos haciendo los estudios para la construcción de nuevos centros penitenciarios, al estilo de la Nueva Joya o del de Chiriquí. La mayoría de nuestras penitenciarias eran centros policiales, cuarteles que fueron adecuados para mantener en reclusión a los presos, y no se adaptan a las necesidades reales de un centro. En esa vía vamos. Primero se están gestionando los estudios para Colón, con el fin de iniciar la construcción de la cárcel. Así mismo debemos retomar la construcción del Centro Femenino de Rehabilitación dentro del complejo. La compañía de seguros está gestionando la empresa que va dar continuidad a la construcción de la cárcel.

PERFIL DEL ENTREVISTADO

Director encargado del Sistema Penitenciario

Nombre completo: Carlos González Rojas

Nacimiento: 28 de abril de 1969

Ocupación: Criminalista

Creencias religiosas: Católico

Estado Civil: Casado

Resumen de su carrera: Licenciado criminalista. Investigador criminal y perito forense formador de formadores institucionales del Sistema Penal Acusatorio Formador de formadores de ley, para funcionarios de investigación de trata y tráfico de personas. Diplomado en identificación criminal. Diplomado en psicología forense. Diplomado en Sistema Penal Acusatorio